Объявлены лауреаты премии «Московский наблюдатель»

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19 декабря состоялась четвертая церемония вручения премии «Московский наблюдатель». Лауреатом Большой премии стала поэт и писатель Мария Галина.

Как сообщает сайт проекта «Культурная инициатива», она награждена за статью «Человек Леонардо» о презентации книги Николая Звягинцева «Взлетка» (Нью-Йорк: Ailuros Publishing, 2015).

Четыре финалиста получили премии в размере 5000 рублей:

Ольга Балла — Вторая античность. Презентация книги Ольги Седаковой «Стелы и надписи» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014). Номинатор — Дмитрий Кузьмин;

Алла Горбунова — О конвенциях, эмоциях, времени и полюсах. «Полюса». Надя Делаланд — Денис Ларионов. Номинатор — Кирилл Корчагин;

Елена Дорогавцева — Глас указующий. «Стихи. Авторское/актерское прочтение». Актеры читают стихи современных поэтов. Современные поэты читают стихи в ответ. Номинатор — Данил Файзов;

Михаил Нилин — Репортаж. Презентация книги Александра Макарова-Кроткова «Отредактированный экспромт» (Самара: Цирк Олимп+ТВ, 2013).

В жюри четвертого сезона премии «Московский наблюдатель» входили поэты и критики, представители разных поколений в литературе: Кирилл Корчагин, Леонид Костюков, Дмитрий Кузьмин, а также первый лауреат премии «Московский наблюдатель» Геннадий Каневский, заменивший из-за болезни не участвовавшего в работе премиального цикла Кирилла Ковальджи.

Премия «Московский наблюдатель» учреждена в марте 2013 года сайтом проекта «Культурная Инициатива» для поощрения журналистов и критиков, активно откликающихся на актуальные события текущей литературной жизни Москвы и России в целом и анализирующих тенденции развития современной поэзии и прозы.

Партнер премии — Государственный Литературный музей



