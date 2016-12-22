Объявлены лауреаты премии «Московский наблюдатель»© «Культурная инициатива»
19 декабря состоялась четвертая церемония вручения премии «Московский наблюдатель». Лауреатом Большой премии стала поэт и писатель Мария Галина.
Как сообщает сайт проекта «Культурная инициатива», она награждена за статью «Человек Леонардо» о презентации книги Николая Звягинцева «Взлетка» (Нью-Йорк: Ailuros Publishing, 2015).
Четыре финалиста получили премии в размере 5000 рублей:
- Ольга Балла — Вторая античность. Презентация книги Ольги Седаковой «Стелы и надписи» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014). Номинатор — Дмитрий Кузьмин;
- Алла Горбунова — О конвенциях, эмоциях, времени и полюсах. «Полюса». Надя Делаланд — Денис Ларионов. Номинатор — Кирилл Корчагин;
- Елена Дорогавцева — Глас указующий. «Стихи. Авторское/актерское прочтение». Актеры читают стихи современных поэтов. Современные поэты читают стихи в ответ. Номинатор — Данил Файзов;
- Михаил Нилин — Репортаж. Презентация книги Александра Макарова-Кроткова «Отредактированный экспромт» (Самара: Цирк Олимп+ТВ, 2013).
В жюри четвертого сезона премии «Московский наблюдатель» входили поэты и критики, представители разных поколений в литературе: Кирилл Корчагин, Леонид Костюков, Дмитрий Кузьмин, а также первый лауреат премии «Московский наблюдатель» Геннадий Каневский, заменивший из-за болезни не участвовавшего в работе премиального цикла Кирилла Ковальджи.
Премия «Московский наблюдатель» учреждена в марте 2013 года сайтом проекта «Культурная Инициатива» для поощрения журналистов и критиков, активно откликающихся на актуальные события текущей литературной жизни Москвы и России в целом и анализирующих тенденции развития современной поэзии и прозы.
Партнер премии — Государственный Литературный музей
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