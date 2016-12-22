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Мнения россиян разделились по вопросу запрета художественных произведений

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Иисус Христос – суперзвезда»© Театр «Рок-опера»

Примерно одинаковое количество участников опроса фонда «Общественное мнение» высказались за (46%) и против (47%) запрета художественных произведений.

Как сообщает «Интерфакс», с апреля 2015 года доля сторонников запрета увеличилась на 7%.

Респонденты, допускающие запрет художественных произведений, среди достаточных оснований для этого назвали наличие в произведении темы однополых отношений и нецензурной лексики (по 70%), сцен насилия и убийств (66%), критики или иронии в адрес церкви и религии (47%), постельных сцен (46%) и сцен курения (43%).

Немало сторонников запрета произведений за отличный от общепринятого взгляд на историю (36%) и за критику действующей власти (28%).

Четверть их тех, кто поддерживает запреты (25%), передали бы право окончательного решения судьбы художественного произведения профессиональным объединениям деятелей культуры, 17% — Министерству культуры, 6% — суду.

Телефонный опрос был проведен фондом «Общественное мнение» 22  ноября среди 1000 человек в 320 городах и 160 селах РФ.



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