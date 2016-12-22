Жители Черноголовки поставят памятник российским ученым

© Екатерина Новикова

23 декабря в подмосковной Черноголовке состоится открытие памятника российским ученым, все расходы по изготовлению и установке которого взяли на себя жители города.

Памятник ученым-основателям Черноголовки — лауреату Нобелевской премии по химии академику Николаю Семенову и его ученику и сподвижнику Федору Дубовицкому, создателю Московского физико-технического института (МФТИ), — установят в центре города на площади Дома ученых.

Проект продолжался около года. Его инициаторы создали сайт для того, чтобы рассказать о роли ученых в создании Черноголовки и предложить идею монумента, который станет первым крупным памятником ученым в новейшей истории России.

Композиция памятника представляет собой комплекс из бронзовых скульптур ученых, каждая высотой более 4 м, и скульптурный «кабинет» — стулья с атрибутами ученых и стол с масштабным макетом Черноголовки размером 3,5х2,5 м.

Автор идеи и куратор проекта — московский скульптор и художник-монументалист Артемий Родионов. Специалисты его мастерской «Архтема» оформили четыре станции Московского метрополитена — «Маяковская» (2005), «Сретенский бульвар» (2007), «Славянский бульвар» (2008), «Новоясеневская» (2015) и станцию метро Madeleine (2009) в Париже.







