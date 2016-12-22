«Гараж» объявил планы на 2017 год

© Музей современного искусства «Гараж»

Музей современного искусства «Гараж» объявил программу на 2017 год. Среди главных событий года проекты, посвященные столетию Октябрьской революции, первая Триеннале российского современного искусства и первая российская выставка Такаси Мураками.

К столетию революции 1917 года «Гараж» подготовил выставочную программу, в центре которой проекты художников, обращающихся в своем творчестве к самым актуальным социальным, культурным и политическим проблемам сегодняшнего дня, исследующих малоизвестные или вовсе неизученные реалии современной России или готовящих новые произведения специально для показа в Москве.

С 10 марта по 14 мая 2017 года в «Гараже» пройдет первая Триеннале российского современного искусства. Ее будут сопровождать выставка-исследование архивной коллекции и четвертый проект программы Garage Atrium Commissions — инсталляция московской художницы Ирины Кориной.

Летом «Гараж» представит четыре персональные выставки Стивена Коутса и Пола Хартфилда, Дэвида Аджайе, Самми Баложи и Рэймонда Петтибона, осенью в музее состоится первая российская выставка Такаси Мураками.

В течение всего года на Площади искусств будут демонстрироваться новые произведения Уго Рондиноне и Такаси Мураками, созданные специально для музея «Гараж».

«Гараж» готовит новую издательскую серию Artist’s Write, первой книгой которой станет собрание эссе художника Виктора Пивоварова.

В конце года завершится курс подготовки глухих экскурсоводов, разработанный инклюзивным департаментом. Итогом курса станет комплектование художественных музеев Москвы компетентными экскурсоводами, умеющими разрабатывать и проводить экскурсии на жестовом языке.

Новое развитие получат долгосрочные исследовательские проекты. Пять художников — Вячеслав Курицын, Владимир Логутов, Андрей Монастырский, Кирилл Савченков и Ольга Чернышева — продолжат изучение архивной коллекции Музея. Группа экспертов ихз разных стран приглашена к исследованию архива Леонида Талочкина и участию в 5-й Международной конференции «Гаража», которая будет посвящена архивам неофициального искусства.

Материалы архива «Гаража» станут доступны англоязычной аудитории благодаря двум книгам, подготовленным международной издательской программой: об истории российского перформанса с 1910 по 2016 год и отечественной арт-критике с 1993 года по настоящее время.



