Музей русского импрессионизма открывает «Элегантный век» Елены Киселевой

Елена Киселева. Розовый зонтик. 1910 © Музей русского импрессионизма

С 17 декабря по 12 марта Музей русского импрессионизма представит экспозицию «Элегантный век» – первую в Москве выставку заново открытой русской художницы Елены Киселевой.

Елена Андреевна Киселева (1878–1974), отмечается в сообщении на сайте музея, занимает достойное место, среди таких мастеров, работавших в портретном жанре, как Зинаида Серебрякова, Ольга Делла-Вос-Кардовская, Елизавета Кругликова, Анна Остроумова-Лебедева. Но имя художницы, одной из любимых учениц Ильи Репина, было забыто, а ее творческое наследие рассеяно по частным собраниям.

Основное место в творчестве Киселевой принадлежит женскому портрету. Как писала сама художница: «Композиция или пейзаж мне были мало интересны. Я всегда была портретисткой и страстно любила изображать красивых, интересных женщин. <...> Главное, меня всегда увлекал женский портрет. Когда я встречала красивую женщину, я так и хотела ее писать».

В экспозиции будет представлено более 50 произведений из собраний Государственного Русского музея, Научно-исследовательского музея Российской академии художеств, Института русского языка и литературы «Пушкинский дом», а также из частных коллекций.

Выставка создана совместно с Воронежским художественным музеем имени И.Н. Крамского, главным хранителем творческого наследия Елены Киселевой







