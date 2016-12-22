Завершена реставрация органа Большого зала Московской консерватории

© Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского

В субботу, 17 декабря, состоится торжественная церемония открытия органа Большого зала Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Инструмент зазвучит впервые с 2010 года.

В концерте по случаю открытия органа примут участие Любовь Шишханова, Алексей Семенов и Константин Волостнов. В программе произведения Брамса, Лангле, Баха, Аттеньяна, Вьерна, Франка и Видора.

Бесплатные билеты можно получить у билетеров перед началом концерта.

Орган французской фирмы А. Cavaille-Coll был построен в 1899 году специально для Большого зала Московской консерватории, в 1900 году экспонировался на Х Всемирной выставке в Париже и был признан одним из лучших в мире. В 1900–1901 годах инструмент был установлен в Москве, в 1988 году ему был присвоен статус художественно-исторического памятника.

На протяжении XX века орган Большого зала трижды ремонтировали, но полномасштабная реставрация не проводилась. Орган не звучал с 2010 года. При реставрации Большого зала, завершившейся летом 2011 года, был восстановлен фасад органа, но сам инструмент, по словам ректора консерватории Александра Соколова, находился на грани полного разрушения.

Реставрация началась в 2012 году. По данным ClassicalMusicNews.Ru, стоимость работ составила около 2 млн евро.

Орган Большого зала Московской консерватории обладает тремя мануалами, педальной клавиатурой, 50 регистрами (96 труб в проспекте, из которых 17 труб третьего этажа — декоративные, не звучащие), механической (с применением рычага Баркера) игровой трактурой, механической регистровой трактурой.

В органе 12 основных виндлад (системы шлейфладе), 2 парных магазинных меха, 7 регулировочных мехов. Общая поверхность около 70 кв.м.



