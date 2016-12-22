 
12:38 16 декабря 2016Новости
14830
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

На выставке «Necropolis Imaginaria» пройдет поэтический вечер

News_detailed_picture© Сахаровский центр

В субботу, 17 декабря, в Сахаровском центре в Москве в пространстве выставки Ирины Драгунской «Necropolis Imaginaria» состоится поэтический вечер «Живые» // «в обществе мертвых поэтов».

«Necropolis Imaginaria» — выставка-кенотаф, посвященная девяти поэтам и писателям, павшим жертвами государственного террора, ушедшим в безымянные затерянные могилы: Исааку Бабелю (1894–1941), Александру Введенскому (1904–1941), Николаю Гумилеву (1886–1921), Николаю Клюеву (1884–1937), Осипу Мандельштаму (1891–1938), Владимиру Нарбуту (1888–1938), Борису Пильняку (1894–1938), Даниилу Хармсу (1905–1941) и Марине Цветаевой (1892–1941).

На вечере «Живые» // «в обществе мертвых поэтов» девять современных поэтов будут делиться личным опытом восприятия творчества героев выставки и читать свои любимые произведения этих авторов.

Участники:

  • Михаил Айзенберг;
  • Евгений Бунимович;
  • Данила Давыдов;
  • Геннадий Каневский;
  • Евгения Лавут;
  • Лев Рубинштейн;
  • Данил Файзов;
  • Юрий Цветков;
  • Мариэтта Чудакова.

Вечер проводится совместно с проектом «Культурная инициатива»

Комментарии

Сегодня на сайте

В тюрьме на свободеSwiss Made
В тюрьме на свободе 

Михаил Калужский побывал в швейцарской тюрьме Вицвил, где мало охраны, у заключенных есть зарплата и откуда уходить не торопятся

22 декабря 201630380
Слабое сопротивлениеРазногласия
Слабое сопротивление 

Искусство против войны. Глеб Напреенко и Александра Новоженова о влечении к смерти у сюрреалистов, «мухоморов» и Феликса Гонзалес-Торреса

22 декабря 20166570
Мусор или ты: кто кого?Общество
Мусор или ты: кто кого? 

Ольга Добровидова о том, зачем Швеция закупает мусор в других странах, готова платить за ремонт вещей, призывает носить чужую одежду и почему нам пора стирать целлофановые пакеты, как в 90-е

19 декабря 2016111900