На выставке «Necropolis Imaginaria» пройдет поэтический вечер

© Сахаровский центр

В субботу, 17 декабря, в Сахаровском центре в Москве в пространстве выставки Ирины Драгунской «Necropolis Imaginaria» состоится поэтический вечер «Живые» // «в обществе мертвых поэтов».

«Necropolis Imaginaria» — выставка-кенотаф, посвященная девяти поэтам и писателям, павшим жертвами государственного террора, ушедшим в безымянные затерянные могилы: Исааку Бабелю (1894–1941), Александру Введенскому (1904–1941), Николаю Гумилеву (1886–1921), Николаю Клюеву (1884–1937), Осипу Мандельштаму (1891–1938), Владимиру Нарбуту (1888–1938), Борису Пильняку (1894–1938), Даниилу Хармсу (1905–1941) и Марине Цветаевой (1892–1941).

На вечере «Живые» // «в обществе мертвых поэтов» девять современных поэтов будут делиться личным опытом восприятия творчества героев выставки и читать свои любимые произведения этих авторов.

Участники:

Михаил Айзенберг;

Евгений Бунимович;

Данила Давыдов;

Геннадий Каневский;

Евгения Лавут;

Лев Рубинштейн;

Данил Файзов;

Юрий Цветков;

Мариэтта Чудакова.

Вечер проводится совместно с проектом «Культурная инициатива»



