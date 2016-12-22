На выставке «Necropolis Imaginaria» пройдет поэтический вечер© Сахаровский центр
В субботу, 17 декабря, в Сахаровском центре в Москве в пространстве выставки Ирины Драгунской «Necropolis Imaginaria» состоится поэтический вечер «Живые» // «в обществе мертвых поэтов».
«Necropolis Imaginaria» — выставка-кенотаф, посвященная девяти поэтам и писателям, павшим жертвами государственного террора, ушедшим в безымянные затерянные могилы: Исааку Бабелю (1894–1941), Александру Введенскому (1904–1941), Николаю Гумилеву (1886–1921), Николаю Клюеву (1884–1937), Осипу Мандельштаму (1891–1938), Владимиру Нарбуту (1888–1938), Борису Пильняку (1894–1938), Даниилу Хармсу (1905–1941) и Марине Цветаевой (1892–1941).
На вечере «Живые» // «в обществе мертвых поэтов» девять современных поэтов будут делиться личным опытом восприятия творчества героев выставки и читать свои любимые произведения этих авторов.
Участники:
- Михаил Айзенберг;
- Евгений Бунимович;
- Данила Давыдов;
- Геннадий Каневский;
- Евгения Лавут;
- Лев Рубинштейн;
- Данил Файзов;
- Юрий Цветков;
- Мариэтта Чудакова.
Вечер проводится совместно с проектом «Культурная инициатива»
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