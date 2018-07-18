От автора

В середине июня в беседах неожиданно стал возникать вопрос, слежу ли я за чемпионатом мира. Отвечал: да, внимательно просматриваю фотографии в сетях и новостных лентах. В событии, накрывшем Москву, меня заинтересовали два аспекта: а) можно ли подобную тему снимать «от себя», без спортсменов, стадионов и аккредитации; б) есть ли художественные достоинства у подобных съемок кроме сиюминутной новостной составляющей, передают ли эпоху фотографии с прошлых подобных событий… Можно вспомнить важнейший в постсталинскую эпоху Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года и тот же фестиваль в преддверии перестройки 1985 года, а также прошлогодний, проходивший фантастическим шествием сквозь дождливую Москву, с эпицентром в олимпийском городе Сочи и т.д. Где все это?

Одновременно я столкнулся с абитуриентами на консультациях в фотошколе, многие из которых годами поступают с одним и тем же набором фоторабот, выполненных в предыдущие годы. Возникла идея-предложение для абитуриентов под ЧМ обновить портфолио новейшими работами. Пришлось выйти в город для сопоставления ситуаций при оценке будущих фотосерий. В результате нескольких прогулок с камерой и появилось это небольшое эссе о футбольной летней Москве.





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