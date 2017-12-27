В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU разделены на несколько блоков. Пятый блок называется «Частное» и демонстрирует работы, проникающие в приватное пространство, за границы общепринятого и дозволенного, выносящие наружу индивидуальности автора и героя. Последний проект в этом году — «A Google Wife» Ольги Бушковой.

От автора

В 2011 году мой муж получил работу в Google в Цюрихе. Мы не говорили по-немецки и никогда раньше не жили за пределами России. Мы сняли квартиру на верхнем этаже дома на Цвинглиштрассе, 17, в двадцати минутах ходьбы от офиса Google. Мой вид на жительство не позволял мне работать в течение двух лет. Поэтому я оставалась дома. Мы купили занавески, стол и несколько бокалов. Мы встречались с новыми коллегами мужа, сотрудниками Google, и с их женами — «Google-женами».

Когда мы переехали, я заканчивала магистратуру мехмата Ростовского университета и представляла себя, скорее, математиком, чем фотографом. Правда, я не до конца понимала, чего именно я хочу и что буду делать. Когда в Цюрихе меня спрашивали, чем я занимаюсь, я отвечала: «Учу немецкий».

Через несколько дней после переезда в Швейцарию я получила письмо-приглашение от сообщества «спуглеров» (по-английски — Spooglers). Spoogler — это комбинация двух слов — spouse и googler и дословно означает «супруга сотрудника компании Google» или «супруг сотрудницы компании Google».

«Спуглеров» в цюрихском сообществе было несколько сотен. Преимущественно это были женщины. Единственное, что нас всех объединяло, — наши работавшие вместе мужья. Многие «спуглеры», как и я, не могли работать из-за визовых ограничений.

Каждый из нас находил чем заниматься: кто-то учил язык, кто-то учился рисовать, кто-то заводил детей, кто-то просто старался приятно проводить время. Мы каждую неделю встречались в одном из городских кафе, обсуждали насущные проблемы или болтали. Моя жизнь во многом протекала внутри сообщества «спуглеров».

Это было естественно: основная задача сообщества — помочь в интеграции «вновь прибывшим», не дать им почувствовать себя одиноко.

По совету фотографа Алекса Майоли я начала ставить камеру на штатив и делать фотографии каждый раз, когда встречала своих новых знакомых. Я использовала пульт дистанционного управления, чтобы спускать затвор, и настроила камеру так, чтобы она срабатывала с задержкой в две секунды после нажатия кнопки на пульте.

Периодически я давала пульт детям. Я делала все крайне методично и фотографировала независимо от того, где и для чего мы встречались — в кафе, у кого-то дома или на лавочке на улице. Встреча с кем-то была единственным критерием для того, чтобы поставить штатив и снимать. В какой-то момент я поняла, что на вопрос «чем занимаешься?» стала отвечать: «Фотографирую».

Через полтора года я начала отсматривать накопленный материал и обнаружила в нем историю девушки, оказавшейся в новой стране, в новой культуре, в новом сообществе и старательно ко всему этому приспосабливающейся. Эта история кажется мне важной, пусть и простой и обыденной. Она свойственна именно сегодняшнему миру — с одной стороны, глобализованному, с другой, жестко регулируемому иммиграционными законами. И хотя в фотографиях я, прежде всего, наблюдаю за собой и своим личным опытом, эта специфика в них все равно присутствует, и я надеюсь, что ее можно почувствовать.





Сайт автора

В 2017 году макет книги Ольги Бушковой «A Google Wife» победил в конкурсе книжных макетов Fiebre Dummy Award. Книга издана издательством Dalpine.