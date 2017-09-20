Суперпозиция
Отношения в стиле Tinder в проекте Ксении Юрковой
В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU разделены на несколько блоков. Для четвертого из них мы объявили open call, призывая фотографов поделиться с нами своими работами, раскрывающими тему «Современность». Мы окончили прием проектов и публикуем лучшие из них. На этот раз — «Суперпозиция» Ксении Юрковой.
От автора
Предпосылкой для проекта, заявляющего себя как перформативный, стал принцип, на котором основана работа приложения Tinder, — выбор по фотографии и, как следствие, формирование доверия. Идеи и условия по съемке были делегированы моделям, соглашавшимся на присутствие снимающего в личном пространстве и на полное отчуждение приватного материала. Чтобы довести взаимодействие до абсурда, автор решила буквально материализовать символический акт апроприации.
Проект раскрывает тему отношений, опосредованных агентом в виде дейтинговой платформы: пространства интимности и доверия, c одной стороны, с другой — эксплуатирующей игры в отсутствие эмпатии. Тема несимметричной коммуникации и эксплуатации как крайней формы явилась лейтмотивом. Речь идет как об эксплуатации взгляда (и его неустойчивой позиции в виде доминирующего/подчиняющегося в системе социальных и гендерных отношений), так и об эксплуатации взаимного доверия.
30 сентября фотодиректор COLTA.RU Сергей Новиков прочитает лекцию «Назад, к фотографии!» в рамках лекционного марафона COLTA.RU «Новая надежда. Культура после 17-го».Понравился материал?помоги сайту!
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