Новая Москва

В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU разделены на несколько блоков. В третьем из них, названном «Выпускники», будут представлены дипломные работы студентов, заканчивающих образовательные программы, связанные с изучением фотографического медиума.

В этой публикации мы представляем проект Александра Ануфриева, выпускника Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко (дипломный руководитель — Игорь Мухин), посвященный жизни на окраине Москвы.

От автора

В 2016 году я переехал в жилой комплекс на окраине Москвы, в семи километрах от МКАД. Дорога до центра стала целым путешествием с препятствиями — круглосуточными пробками, получасовыми очередями на маршрутку до метро и электричками, перенасыщенными звуками и запахами.

При переезде я радовался, что буду жить поближе к природе, что она совсем рядом с моей новостройкой. Но оказалось, что природа здесь совершенно дикая и пойти погулять в лес в кроссовках не получится. Для того чтобы преодолеть завалы из грязи и ломаных веток, необходимы охотничья одежда и обувь. А если учесть, что вокруг нет ничего, кроме продуктовых магазинов и аптеки, то район вообще превращается в место, куда ты приезжаешь, только чтобы переночевать.

Фотография стала моим способом интеграции в эту реальность. Меня заинтересовали первые жители нового маленького города, полные надежд на будущее, которое строится одновременно с многоэтажными комплексами. Я стал гулять по этой новой Москве, находя своих героев: рабочих, чьими силами строится будущее нескольких поколений, молодых мам с детьми, скучающих мужчин, устраивающих шашлыки на пустыре у дома. Я стремился зафиксировать отправную точку новой жизни переселенцев, одним из которых являюсь и я сам. Показать состояние незавершенности и перманентной стройки, в котором район будет находиться еще не один год. Поэтому вся серия снята на улице. Это социальный пейзаж нашего времени и нашей страны с ее огромными просторами и бытовой неустроенностью, ее незавершенностью и обещаниями.





Сайт автора

Проект «Новая Москва» на выставке выпускников Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко «Восьмой уровень»