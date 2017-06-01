В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU разделены на несколько блоков. В третьем из них, названном «Выпускники», будут представлены дипломные работы студентов, заканчивающих образовательные программы, связанные с изучением фотографического медиума.

В первой публикации блока мы презентуем работу студентки Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Ирины Приветской (дипломный руководитель — Валерий Нистратов) «I love you».

От автора

«I love you» (2014—2016) — мой первый документальный фотопроект, который я снимала в течение двух лет на севере России, в Архангельской и Мурманской областях. Моя работа не отвечает на какие-либо вопросы и не задает их, эта серия фотографий — неуниверсальная формула, заключенная в метафизическую фразу для всех и ни для кого. Через визуальную интериоризацию захваченного мне хотелось передать некое состояние ожидания, замирания, паузы, которое воспринимается как объединяющее начало и конец всего при одновременном нахождении внутри и над, ощущаемое как последний звук дребезжащего хрустального бокала перед абсолютной тишиной. Это, а также личная, субъективная отстраненность стали основными принципами, используемыми в работе. В мире маниакально-информационной зависимости все нуждается в расшифровке, обозначении, рамках, ярлыках, клише, и в этом случае мне нужно предложить вменяемый «концепт» для своего проекта — это фиксация момента взаимосвязи пространства, которое сами люди изменяют в течение своей истории, как формирующей действительность первоосновы с бытом, жизнями и их содержанием.





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