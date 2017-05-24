В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU будут разделены на несколько блоков. Во втором из них, названном «Архив», будут представлены различные виды «архивных» изображений: фотографические серии малоизвестных авторов недавнего прошлого, найденные и обнародованные в последнее время архивы и современные работы, только мимикрирующие под архивную хронику или монтажно вторгающиеся в старое изображение. Архив не устареет никогда!

В последнем выпуске «Архива»: проект Сергея Потеряева «Большой шлем» об истории американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса и о том, насколько можно верить прессе.

Россия и США негласно находятся в постоянной гонке, жертвами которой порой становятся обычные граждане. Холодная война подогревала уровень страха и паранойи с обеих сторон. Отголоски этого мы слышим и по сей день. Сводки новостей время от времени сообщают о шпионаже в ту или иную сторону.

Самое известное событие произошло 1 мая 1960 года, когда над Свердловском (ныне Екатеринбург) был сбит американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс. Его целью было фотографирование секретных объектов на территории СССР. Программа называлась «Большой шлем» — в честь четырех самых крупных теннисных турниров, победитель которых получает звание обладателя «Большого шлема».

Американскому летчику не суждено было закончить миссию: его схватили местные жители и доставили в отдел КГБ. Позже его осудили на 10 лет лишения свободы, но через полтора года в Берлине обменяли на советского шпиона Рудольфа Абеля.

Советские газеты представили это как большой успех армии, которая нашла и обезвредила врага государства. Но о том, что в ходе этой операции погиб советский летчик, которого сбили по ошибке, газеты умолчали. Скрыли и то, что уже пару лет американские самолеты на недосягаемой высоте кружили над СССР с разведывательной миссией. Средства массовой информации пестрили сводками с судебного процесса, преподнося каждую новость как победу Советов.

Проект Сергея Потеряева задает главный вопрос: насколько можно верить прессе? Где кончается правда и начинается пропаганда? Автор акцентирует внимание на том, что фотография может стать инструментом влияния на общественное мнение.





Сайт автора