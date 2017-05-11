В поисках моего отца

В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU будут разделены на несколько блоков. Во втором из них, названном «Архив», будут представлены различные виды «архивных» изображений: фотографические серии малоизвестных авторов недавнего прошлого, найденные и обнародованные в последнее время архивы и современные работы, только мимикрирующие под архивную хронику или монтажно вторгающиеся в старое изображение. Архив не устареет никогда!

В этом выпуске «Архива»: семейный фотоальбом Натальи Резник, которого никогда не было.

От автора

Мне всегда было интересно увидеть моего отца, которого я встречала последний раз в раннем детстве, года в три. Я решила попробовать сделать это через фотографию. Я не помню, как он выглядел. У меня в памяти не сохранился его образ, и я хочу попробовать найти его с помощью фотографии. Создать для себя некую память, которой не было, память о семье.

Мама всегда мечтала об идеальном мужчине. Когда мы с ней смотрели фильмы 1960—1970-х годов с французскими и итальянскими актерами (Бельмондо, Делон, Мастроянни, Маре), у нее загорались глаза, и она говорила: «Мне всегда нравились такие мужчины!»

С моим отцом они познакомились в Сочи. Это был курортный роман, который быстро закончился свадьбой. При этом мама знала отца достаточно мало: он был капитаном дальнего плавания и работал на Севере. Они никогда не жили вместе — он приезжал на пару недель и уезжал обратно. В какой-то момент маме рассказали, что у него там есть еще одна жена и ребенок, и это оказалось правдой. Она не простила отца, и родители развелись.

У мамы в альбомах фотографий отца не было. Она не просто подала на развод, но и уничтожила все снимки с ним, включая свадебные. Но мне все же удалось раскопать в какой-то старой коробке пару таких полосок, состоящих из четырех черно-белых изображений, которые делают в фотоавтоматах. На снимках они были вдвоем. Правда, отца там было не особенно хорошо видно: отпечатки маленького размера, и он везде в темных очках а-ля «авиатор», при этом похож на молодого Бельмондо. На фото они с мамой радостно дурачатся, целуются, их улыбки сияют. Одну карточку от этой полоски я отрезала (маме это не очень понравилось, и она долго пыталась выяснить, зачем мне этот снимок) и ношу давно в своем кошельке.

И правда, зачем она мне? Ну, как-то хочется иногда смотреть и думать о том, что твой папа был эффектен, как Бельмондо. При случае я с гордостью показываю этот маленький квадратик друзьям («Мои родители в 1970-е!»), и они одобрительно кивают. Даже если бы этой фотографии никогда не было, ее стоило бы придумать и сделать в фотошопе.

Это очень личный проект, созданный на грани документального и вымышленного, где мамины мечты реальны, а моя память, созданная на их основе, фиктивна. В проекте я использовала старые снимки из маминого альбома, создавая новую память о семье «с отцом» с помощью изображений кинозвезд 1970-х годов.





В 2016 году Наталья Резник выпустила фотокнигу «В поисках моего отца», а 1 июня в ЦТИ «Фабрика» в Москве откроется ее одноименная выставка.

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