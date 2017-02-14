Отсветы салюта

В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU будут разделены на несколько блоков. Один из них, посвященный ongoing projects, или проектам в развитии, будет представлять долгосрочные авторские работы, которые на данный момент еще не завершены, а значит, еще могут быть переосмыслены фотографом. И совсем нет гарантии, что все снимки, представленные в публикации, войдут в окончательный авторский отбор. Публикуемые проекты могут находиться в разной стадии готовности, однако чаще всего сам автор не имеет представления, что именно послужит финальной точкой в работе; тем не менее мы надеемся, что комментарии и критические замечания к данной публикации будут полезны автору для продолжения плодотворной работы над проектом.

От автора

Это фотографии, которые происходят по пути: от марта к апрелю, от июня к августу, от зимы к зиме, от года к году. Они не призваны что-то исследовать или критиковать, они давно стали частью необходимого жеста, продолжением моего социально-физического тела. В каком-то смысле я боюсь забыть, забыть вот все это, что наполняет мои дни и делает меня чуть-чуть счастливее.





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