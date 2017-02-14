Отсветы салюта
Сцены частной жизни в откровенном фотопроекте Игоря Самолета
В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU будут разделены на несколько блоков. Один из них, посвященный ongoing projects, или проектам в развитии, будет представлять долгосрочные авторские работы, которые на данный момент еще не завершены, а значит, еще могут быть переосмыслены фотографом. И совсем нет гарантии, что все снимки, представленные в публикации, войдут в окончательный авторский отбор. Публикуемые проекты могут находиться в разной стадии готовности, однако чаще всего сам автор не имеет представления, что именно послужит финальной точкой в работе; тем не менее мы надеемся, что комментарии и критические замечания к данной публикации будут полезны автору для продолжения плодотворной работы над проектом.
От автора
Это фотографии, которые происходят по пути: от марта к апрелю, от июня к августу, от зимы к зиме, от года к году. Они не призваны что-то исследовать или критиковать, они давно стали частью необходимого жеста, продолжением моего социально-физического тела. В каком-то смысле я боюсь забыть, забыть вот все это, что наполняет мои дни и делает меня чуть-чуть счастливее.
Понравился материал?помоги сайту!
Тест
Помните ли вы русские шлягеры, с которых начались девяностые?
новости
15:41В июне в Москве пройдет международный конкурс артистов балета
13:54Премьера фильма «Слишком свободный человек» пройдет в семи городах России
12:42В Россию едут alt-J
11:58Олег Куваев сделал сериал «Масяня в Швеции»
10:47Фонд V-A-C проведет в Венеции выставку к столетию революцииВсе новости