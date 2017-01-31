В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU будут разделены на несколько блоков. Один из них, посвященный ongoing projects, или проектам в развитии, будет представлять долгосрочные авторские работы, которые на данный момент еще не завершены, а значит, еще могут быть переосмыслены фотографом. И совсем нет гарантии, что все снимки, представленные в публикации, войдут в окончательный авторский отбор. Публикуемые проекты могут находиться в разной стадии готовности, однако чаще всего сам автор не имеет представления, что именно послужит финальной точкой в работе; тем не менее мы надеемся, что комментарии и критические замечания к данной публикации будут полезны автору для продолжения плодотворной работы над проектом.

От автора

По статистике в России больше 1300 психоневрологических интернатов для взрослых (ПНИ) и 200 детских домов для умственно отсталых детей (УОД). Больше 150 000 взрослых проживает в интернатах, а это значит, что они проводят там значительную часть своей жизни.

Большинство интернатов расположено в сельской местности, подальше от глаз жителей больших городов. Попасть в них сложно: и добраться непросто, но главное — система интернатов является закрытой, так же как и тюрьмы.

Когда я впервые познакомилась с обитателями интернатов, то я была очарована ими, жизнь в сельской местности показалась мне довольно органичной. Но увиденное мною не соответствовало реальности, а являлось специальной презентацией, устроенной для меня директорами данных учреждений.

Я и сейчас остаюсь очарованной. Я расширила список интернатов, в которые мне удалось попасть, чтобы увидеть что-то, более приближенное к реальности, и мой интерес сместился в сторону вопросов прав пациентов: ограничение свободы перемещения, право на образование, условия проживания, отсутствие личного пространства, возможность выражать свои чувства и прочее.

Около 70 процентов пациентов интернатов — это всего лишь лица с ограниченными возможностями интеллекта. Многие из них способны и даже должны жить самостоятельно.

Треть пациентов психоневрологических интернатов приходит из детских домов для умственно отсталых детей. После достижения 18-летнего возраста они должны пройти медицинское переосвидетельствование. Если пациент получает заключение о том, что он способен позаботиться о себе, его должны отпустить на свободу, а государство должно обеспечить его жильем. Но в действительности эта процедура часто отсутствует или носит исключительно формальный характер. Интеллектуальная инвалидность лиц, прибывших из детских домов для умственно отсталых детей, на самом деле часто является следствием педагогической безнадзорности, отсутствия образования и реабилитационных программ.

За время моего исследования (с 2011 года) мало что изменилось, разве что прекрасную сине-облачную стелу закрасили в убогий серый цвет, а пациентов стали называть «получателями услуг». Поэтому я буду продолжать следить за жизнью интернатов.





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