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Руины

Разрушенные храмы и их роль в российском пейзаже в фотопроекте Петра Антонова

 
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В 2017 году публикации фотопроектов на COLTA.RU будут разделены на несколько блоков. Первый из них, посвященный ongoing projects, или проектам в развитии, будет представлять долгосрочные авторские работы, которые на данный момент еще не завершены, а значит, еще могут быть переосмыслены фотографом. И совсем нет гарантии, что все снимки, представленные в публикации, войдут в окончательный авторский отбор. Публикуемые проекты могут находиться в разной стадии готовности, однако чаще всего сам автор не имеет представления, что именно послужит финальной точкой в работе; тем не менее мы надеемся, что комментарии и критические замечания к данной публикации будут полезны автору для продолжения плодотворной работы над проектом.

Первый из таких проектов — «Руины» Петра Антонова.

От автора

Серия представляет собой размышление на тему роли и места руины церкви в современном российском пейзаже и ее связи с восприятием времени и истории в сегодняшней России. Точное количество церквей, закрытых в советский период, неизвестно. Если сравнить данные за 1914 и 1987 годы, можно предположить, что за это время было закрыто или ликвидировано больше 48 000 православных храмов. Также неизвестно и количество церквей, остающихся в руинах в настоящее время. Один из интернет-ресурсов, посвященных храмам России, помещает в категорию заброшенных около 5500 церквей, или одну треть из сохранившихся. Образ руины традиционно выступает в роли аллегории временности всего мирского в европейском изобразительном искусстве. Руина церкви, столь часто встречающаяся в российском пейзаже, становится олицетворением «русской античности» — эпохи, отделенной от нас интервалом в сто лет, но как будто бы не связанной с настоящим.

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