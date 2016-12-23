Последний выпуск «Приглашенного куратора» в этом году. Напоминаем, что COLTA.RU в начале года пригласила к временному кураторству над разделом «Фотопроекты» молодых и талантливых представителей ведущих российских фотоинституций, которые отбирали для публикации наиболее интересные образцы современной российской фотографии.





Приглашенные кураторы

Катерина Зуева , Центр фотографии им. братьев Люмьер

Надежда Шереметова , «ФотоДепартамент»

Сергей Потеряев , «Дом Метенкова»

Дарья Туминас , фриланс-куратор, Амстердам

Анастасия Богомолова , блог This is a photobook

Светлана Тэйлор, Британская высшая школа дизайна

Шестой резидент: Светлана Тэйлор. Независимый выставочный куратор, основатель и руководитель факультета «Фотография и видеоарт» в Британской высшей школе дизайна, специалист в истории и теории новой фотографии. Исследует феномен фотографии вне ее прямого документирования.





Светлана Тэйлор о «Стазисе» Егора Заики

Выход за пределы реальности не является сегодня для нас чем-то особенным, а вот пребывание, застывание, зависание где-то между — еще остается чем-то любопытным. «Промежуточные миры» — вот некий ориентир, где современные люди готовы оказаться, куда им любопытно еще попасть. Можно данные пространства обозначить как зону непознанного и запредельного, частную территорию догадок и заблуждений. В связи с тем, что соотношение воображаемого и реального, а вслед за этим полное непонимание их пропорций в жизни современного человека создают движение вокруг центра, который всегда оказывается недоступен, скорее всего он отсутствует, то есть его просто нет. Мы перестали понимать, когда кончается одно и начинается другое, потому что и границы, их разделяющей, тоже не существует. И возникает вопрос: возможна ли сегодня вера в реальность нашей реальности? Где проходит рубеж, отделяющий их друг от друга, когда мы понимаем, что лучший выход — это вход в другую реальность.

Вслед за «Родиной», которая была показана весной на фотобиеннале, Егор Заика создает новую историю: «Стазис». Для меня это четвертый его крупный фотопроект, пока есть только предположения, куда автор стремится, но вполне очевидно, что он пытается преодолеть связь своих фотографий и реальности.

Виртуализация пространства, перепроизводство образов, хаотическое продуцирование смыслов привели к социальному раздвоению, каждый живет в собственном мире, но на самом деле мы имеем дело с феноменом «короля ореховой скорлупки».

Стазис — термин из научной фантастики, некая зона, куда можно переместиться, где перестает существовать время, а все процессы, происходящие в живых организмах, замирают. Егор Заика вновь создает проект, основанный на индивидуальной мифологии. Принцип данного подхода в фотографии был начат в 1969 году Кристианом Болтански, который художественно направлял усилия на «поиски исчезнувшей части меня самого, археологические раскопки последних глубин моей памяти». Попытка воссоздания микромиров: события, жесты, незначительные предметы, окружающая действительность — сегодня это уже не переосмысляется исторически, не работает с коллективной памятью как вариантом опыта боли прошлого, а занимает крошечное пространство личной истории. Егор Заика три года назад переехал жить в Ригу, что дало возможность ввести в поле своих фотографических практик метод ретроспекции. Первыми были «Знаки» — масштабная история про концлагеря и их архитектурные остатки или просто географическое местонахождение, как они сегодня интегрированы в мирную жизнь Европы. Следом была сделана «Родина», построенная на достаточно пронзительных воспоминаниях детства. Эти проекты открыли ему возможность новой визуальности. Но Заика прекрасно осознает, что цифровая фотография сама по себе компрометирует истинность документа, появляется новый режим истины. Егор Заика не создает драм, отстранено он обращается к методу слабого аффекта, когда образ построен на недосказанности. Его фотографии отказываются сообщить зрителю прямое послание, оставляя смотрящему широкое поле для интерпретации, давая ему максимальную вольность трактовки. Пронзительный яркий цвет и свет играют в его работах ключевую роль, маниакальная проработка деталей, абсурдность и бессодержательность сюжета — так формируется необходимый образ.

Стазис — пространство индивидуального мира, он словно есть, но его подлинность нельзя ни проверить, ни обнаружить, ни опровергнуть. Это территория актуального, но вымышленного пространства. Стазис построен на известной притче: «Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка. Он весело порхал, был счастлив и не знал, что он — Чжоу. А проснувшись внезапно, даже удивился, что он — Чжоу. И не знал уже: Чжоу ли снилось, что он — бабочка, или бабочке снится, что она — Чжоу. Ведь бабочка и Чжоу — совсем не одно и то же. Или это то, что называют превращением?»





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