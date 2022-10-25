Как заработать самоорганизованным сообществам

В прошлом материале проекта “Вокруг горизонтали” мы писали о том, как люди, уехавшие из России, объединяются в сообщества, чтобы помогать друг другу.

Новый текст обращен, прежде всего, к читателям внутри страны.

Он посвящен вечному вопросу, который стоит перед самоорганизованными сообществами, — на что существовать? Организации любого рода нужны деньги. Но как их достать, а если мы говорим о России, то еще и максимально безопасным образом? Как малым коллективам обеспечивать себя? Как быть людям, которые хотят продолжать заниматься своим делом в стране, оставаясь автономными, без прямой связи с государством?

Путей для этого много, потому что такие времена, как эти, выдвигают самоорганизацию на авансцену социальной жизни. Пожалуй, еще никогда в истории постсоветской России солидарность, в том числе, материальная, не становилась практически единственным способом совместно отстаивать ценности, которые косвенно не признаются или прямо опровергаются на государственном уровне.

Впрочем, этот путеводитель может быть полезен любым сообществам, где бы они сейчас ни находились.

Итак, что вы можете сделать? Объясняет Мария Решетникова.

1. Призвать скинуться всем миром. Краудфандинг и донаты

Важным инструментом для поддержки деятельности самоорганизованных сообществ по-прежнему остается краудфандинг. Это способ собирать деньги, привлекая сторонников, так называемых «бэкеров», которые хотят помочь проекту или получить в обмен на помощь доступ к маленькому сообществу. Авторы идеи («фаундеры») обычно указывают срок, когда нужно собрать конкретную сумму. Иногда бэкеры получают в обмен продукт или услугу, иногда — часть будущей прибыли (если речь о малом бизнесе). При этом фаундер может (а иногда просто обязан) отчитаться о каждой потраченной сумме.

Наибольшей популярностью в России пользуется «краудлендинг» — бэкеры дают коллективные займы под финансирование будущих начинаний. В 2021 году фаундеры в России смогли привлечь 13,8 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в 2020 году (7 млрд).

Правда, в начале 2022 года объем рынка краудфандинга сократился на 2,4 млрд рублей по сравнению с концом 2021 года. Тем не менее в стране насчитывается около 14 тысяч активных инвесторов, и этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом.

Краудфандинг организуют на специальных платформах. В России их несколько десятков. Вот самые популярные:

Planeta.ru

Самая крупная краудфандинговая платформа в стране, работает с 2012 года. Она позволяет финансировать творческие и благотворительные инициативы, но не собирает средства для коммерческих проектов и на политическую деятельность. «Планета» хорошо знакома читателям Кольты, именно здесь мы много лет получали поддержку от читателей (она нужна редакции и сейчас).

Площадка работает по принципу «минимум 50%». Если фаундер собирает половину заявленной суммы и гарантирует выполнение обязательств, с него берут комиссию 15%, если сбор достигает 100% и выше — 10%. При работе с проверенными фондами площадка денег не берет.

Несмотря на военный год, «Планета» продолжает вполне успешно работать в России. Представители площадки сообщили Кольте, что за апрель-сентябрь 2022 года с помощью «Планеты» было запущено почти столько же проектов, сколько в прошлом году (в этом 1221, в прошлом —1216), но собирать средства стало сложнее. При этом общий сбор за эти месяцы по сравнению с 2021 годом снизился незначительно (на 4%). Всего с апреля по сентябрь на Planeta.ru фаундеры собрали 113 462 407 рублей. Отдельные категории при этом значительно выросли: социальное предпринимательство (+79%), игры (+40%), музыка (+30%), благотворительность (+14%).

Примеры

Например, проект «ХРБОО ПОТОМУ ЧТО МОГУ» — это активисты из Хабаровского края, доставляющие продуктовые наборы малоимущим, инвалидам и пенсионерам. Проект уже не первый год собирает средства через «Планету». В обмен на пожертвования активисты предлагают свой мерч — кружки и футболки.

Или авторы проекта “Femstreet” — первой в России книги об истории женского уличного искусства — в настоящее время собирают на «Планете» средства на публикацию тиража. Взамен бэкеры получат экземпляры книги или открытки с иллюстрациями — в зависимости от суммы вложений.

Одним из рекордных на «Планете» стал проект нового альбома группы «ДДТ», запущенный в 2021 году. За сутки музыканты собрали больше 6 млн рублей. Всего к концу кампании удалось привлечь больше 25 млн. Сейчас ДДТ опять собирает средства на новый альбом «Творчество в пустоте. Часть 2». Хотя до конца сборов осталось 120 дней, группа получила уже больше 7 миллионов рублей. И это при том, что ДДТ и Юрий Шевчук не скрывают своей антивоенной позиции.

Конечно, рок-ансамбль «ДДТ» — это настоящие звезды, которые мало похожи на маленькое горизонтальное сообщество (хотя, нестрого говоря, тоже им являются). Но этот пример вполне способен внушить оптимизм: несмотря на сложности этого страшного года, «Планета» остается важным местом для поддержки инициатив, не зависящих от государства.

Boomstarter

Платформа для финансирования бизнес-проектов, технологических, творческих и социальных инициатив работает с 2012 года и считается аналогом Kickstarter. Она работает по схеме «все или ничего»: автор получает деньги, только если его проект достиг цели. При этом потенциально успешным проектам помогают кураторы: люди из медиа и из независимых профильных команд (например, лаборатория дизайна HSE Design Collaboration). Они могут подсказать, как правильно выстроить план кампании и ее продвижения.

Примеры

Скажем, разработчик Ингвар Михальков вместе со своей командой собирает деньги на запуск новой соцсети AgePage. А пара из Новосибирска через платформу привлекает деньги на развитие инклюзивной кофейни, где работают сотрудники-бариста с синдромом Дауна, — авторам крупных пожертвований обещают именной стул в кафе.

Все действия фаундеров и бэкеров должны соответствовать нормам законодательства. Автор одного проекта не может привлечь более 1 млрд рублей в год. Также краудфандингом не могут заниматься бизнесмены после банкротства и люди с судимостью.

По закону деньги нельзя собирать на личные цели и на проекты, связанные с религиозными или политическими акциями. При этом надо понимать, что нынешнее российское законодательство, как известно, трактует понятие «политического» крайне широко.

Но поддержать свой горизонтальный проект можно и другими способами — донатами и регулярными пожертвованиями. Тонкое отличие от краундфандинга заключается в том, что этот тип сбора средств — его обычно называют «фандрайзингом» — делает главный акцент именно на безвозмездной поддержке. Вот места, где вам могут с этим помочь.

Нужна помощь

Это «фонд фондов», который собирает средства на проекты НКО с 2013 года. Он поддерживает 475 благотворительных организаций. По сути, это целая экосистема помощи социальным и гражданским инициативам.

В рамках программы «Есть смысл» фонд помогает издавать книги, посвященные проблемам социальной несправедливости, гендерного неравенства и насилия, выгорания, отсутствия инклюзии и т.д. На портале «Такие дела» организации привлекают внимание к социальной повестке. За 7 лет «Такие дела» собрали для фондов более 542 млн рублей.

На платформе фонда «Пользуясь случаем» можно заниматься волонтерским фандрайзингом, создав собственный благотворительный сбор в поддержку проверенного фонда. Например, комитет «Гражданское содействие» собирал здесь средства для помощи беженцам из Украины, а активистка Юлия Петропавловская смогла привлечь еще 50 тысяч рублей в пользу комитета.

В рамках проекта «Ядро» разным НКО предоставляют IT-сервисы для автоматизации работы и анализа донатов.

Благо.ру

Это платформа онлайн-пожертвований фонда «КАФ», которая работает с 2008 года. На ней представлено более 130 проверенных организаций из разных регионов России. Они помогают незащищенным категориям населения, занимаются вопросами экологии и правозащиты. На «Благо.ру» можно участвовать в фандрайзинговых акциях или оформить регулярное пожертвование в пользу одной или нескольких организаций. На Благо.ру вы найдете, например, Консорциум женских неправительственных объединений, фонды «Дом с маяком», «Антон тут рядом» и другие.

«Сделай!»

Этот сервис предоставляет возможность привлекать друзей, коллег и сторонников к сбору средств на личные цели. Кроме того, деньги можно привлекать для НКО, создав собственное мероприятие, например, спортивный забег.

Пример

Участники Уфимского международного марафона собрали почти 1 млн рублей в поддержку нескольких уфимских благотворительных организаций. Помощь получили дети с особенностями развития — подопечные фондов «Мархамат», «Особенные дети», «Ломая барьеры», дети с онкологическими заболеваниями, которым помогает фонд «Потерь.нет».

Meet for Charity

Есть и другие способы собирать средства.

Например, если участник вашего проекта — известная личность или если вы сможете уговорить человека с именем поддержать вас, то деньги можно привлечь через сервисы, дающие возможность выиграть встречу с «селебрити» за пожертвование. Деньги собираются с помощью аукциона или розыгрыша. По такому принципу работает платформа Meet for Charity.

Пример

Журналист Алексей Пивоваров (признан иностранным агентом на территории РФ) в ближайшее время готов встретиться в Москве или онлайн со своими поклонниками, чтобы помочь фонду «Дорога жизни», который поддерживает детей в отдаленных регионах России. На момент готовности этого текста Алексей собрал уже 270 000 рублей.

Донаты стали самой популярной формой для материальной поддержки самоорганизованных медиа. Так работает «Дискурс» — некоммерческое издание с открытой горизонтальной редакцией, где публикуются независимые журналисты. На площадке можно оформить разовые и ежемесячные пожертвования суммой от 250 рублей. По такому же принципу существует независимое издание «Холод». А преследуемые в России и подвергшиеся цензуре журналисты создали независимый проект ASTRA, у которого нет инвесторов и спонсоров, а сотрудники не получают зарплату. Поддержать проект можно подпиской на Telegram-канал или пожертвованиями.

Независимые медийные площадки организуют проекты взаимопомощи. Например, «Медиазона» летом 2022 года запустила проект помощи независимым медиа. В рамках «Мастерской» новым СМИ будут помогать с таргетингом и монетизацией — и материально, и предлагая специалистов для консультаций и разработки концепции.

Обратиться за помощью смогут нишевые медиа, авторы YouTube-каналов или подкастов, видео-блогеры.

Кроме того, для медийных проектов доступна опция введения пейволлов или платных подписок на эксклюзивный контент. Платный доступ к контенту бывает разовым и подписным. Подписки хорошо работают для нишевых изданий, которые интересны сравнительно узким сегментам аудитории. Но по такой схеме работают и традиционные медиа — например, «Ведомости» и РБК.

Для медиа можно внедрять и клубную систему. Это сработает, если издание имеет уникальную повестку, аудиторию, объединенную общими ценностями, и связи с интересующими ее экспертами и ньюсмейкерами. По такой системе работает издание Republic, которое предлагает подписчикам эксклюзивные колонки. Аналогичная система выстроена у образовательного проекта Arzamas. А издание The Bell использует клубную систему для проведения закрытых встреч с политиками и бизнесменами.

«Теплица социальных технологий» предлагает поддержку НКО, социальным проектам и активистам. На платформе можно искать вакансии в НКО и в сфере благотворительности («Теплица» их называет «работа со смыслом»), записываться на курсы (например, чтобы узнать, как работать с регулярными пожертвованиями, как запускать краудфандинг и фандрайзинг, как создавать коллаборации между медиа и низовыми инициативами и т. д.)

КОМУ ПОДХОДИТ: благотворительным, образовательным, экологическим проектам, интернет-площадкам, онлайн-СМИ, малому бизнесу, художественным группам.

2. Начать кооперироваться

Средства для проекта можно собрать и своими силами, особенно если речь идет о будущем бизнесе. Многие обращаются к формату кооперативов. Это независимые и добровольные объединения граждан или организаций, которые создаются для достижения общих целей.

Кооперативы альтернативны государственным и частным предприятиям, это самостоятельный сектор экономики.

Кооперативы бывают производственными, жилищными, кредитными, дачными, творческими, потребительскими и т. д.

Деятельность кооперативов регулирует ФЗ «О потребительской кооперации». Согласно закону, участники кооперативов обязаны соблюдать устав и платить взносы, а при принятии решений у каждого пайщика есть право голоса. Размеры взносов определяет общее собрание, а вступительные взносы не возвращаются, если участник кооператива решит из него выйти. В кооперативе наемными могут быть не более 30% работников.

Если в начале XX века Россия занимала первое место в мире по количеству кооперативов, то в наши дни это движение практически замерло. Сейчас в России насчитывается 2,3 тыс. потребительских обществ из 71 региона. Удачные примеры кооперативов есть, но надо учитывать, что кооперация не всем доступна: она предполагает наличие стартового капитала.

Примеры

«Кооператив Черный»

Кооператив был основан в Москве в 2013 году пятью молодыми людьми. Их капитал составлял 500 тысяч рублей, и этих денег хватило на запуск велокофейни, которая работала только на маркетах. Участники «Черного» покупали кофе премиум-сортов из Эфиопии, Колумбии и Гватемалы, обжаривали и продавали в своей кофейне в Москве, а также в интернет-магазине.

Прямо перед войной, в январе 2022 года, кооперативу удалось наконец открыть собственный обжарочный цех после удачной кампании на Planeta.ru. Как рассказал Кольте один из основателей кооператива Артем Темиров, за военный год «выручка в кофейне упала на 30-35%, но опт и онлайн пока держатся на тех же показателях». Правда, кооператив решил приостановить работу в России. «Основная причина — это война, — объясняет Темиров. — Будем открывать кофейни в других странах. В ближайших планах — Тбилиси и Белград. Мало кто из команды хочет оставаться в России, жить в России, связывать свое будущее с Россией. А весь наш бизнес построен на команде». Пока «Черный» все еще продолжает работать в стране.

Влавке (LavkaLavka)

Этот фермерский кооператив, проект в сфере социального предпринимательства, был основан в 2009 году тремя друзьями. Создатели хотели организовать общедоступную площадку для продажи экологически чистой сельскохозяйственной продукции и свести друг с другом фермеров и потребителей.

Сначала создали сайт LavkaLavka, где каждый фермер мог завести аккаунт и выставить на продажу свою продукцию. Покупатели получали информацию о продуктах и конкретном фермерском хозяйстве, могли даже съездить туда на экскурсию. Позднее кооператив организовал фирменные рестораны LavkaLavka в Москве и Петербурге, которые предлагают блюда русской кухни из локальной продукции. От 3 до 20% стоимости реализованных продуктов питания поступает в Фонд развития фермерских проектов, куда может обратиться любой член кооператива. Вернуть займ можно своей продукцией.

В 2022 году в России появились интернет-кооперативы. Они позволяют обходить требования закона по контролю за контентом. Мелкие региональные провайдеры закупают трафик у крупных провайдеров и быстрее решают проблемы клиентов. На них не распространяются требования «пакета Яровой» по установке дорогостоящих систем хранения трафика. Таких кооперативов зарегистрировано как минимум четыре: «Меркурий» (Анапа), «Экспертком» (Белгород), «Интернет-покупатель» (Москва), «Коотв» (Санкт-Петербург).

КОМУ ПОДХОДИТ: проектам со стартовым капиталом, малому и среднему бизнесу.

3. Создавать ДАО

Самоорганизованные сообщества могут существовать в формате ДАО — децентрализованной автономной организации. Сторонники ДАО считают, что обеспечат новый уровень социальной координации без необходимости руководства из центра. Ее участники с помощью смарт-контрактов на блокчейне управляют финансами, проектами, голосуют и сами организуют рабочие процессы. Смарт-контракт — это алгоритм для формирования, управления и предоставления информации о владении чем-то в интернете. Конечно, для всего этого сначала нужно изучить основы работы с блокчейном. Это вы можете сделать здесь.

В России такой формат горизонтальных объединений пока не слишком распространен. Но в мире это не так.

Концепцию ДАО описал сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин. Как объясняет Бутерин, участники виртуальных организаций большинством голосов могут расходовать ее средства, менять код и правила. При этом они будут получать вознаграждение или зарплаты во внутренней валюте ДАО.

Первая ДАО — The DAO — стала децентрализованным аналогом краудфандинговой платформы. Автономным венчурным фондом управляли все его инвесторы, то есть все, кто вскладчину обеспечивал его деньгами. В этом принципиальная структурная разница в сравнении с классическим краудфандингом или фандрайзингом.

Появление The DAO заложило ключевые особенности современных ДАО: беспристрастность в отборе участников, у которых есть токены ДАО; гибкая структура системы голосования; возможность прибыли от инициатив, которая может идти на развитие проекта или распределяться между участниками.

Сегодня в мире есть 1076 децентрализованных организаций. По данным DeepDAO (портал, который ведет их статистику), они управляют $10 млрд. В децентрализованных сообществах участвуют более 1,7 млн человек.

ДАО бывают: инфраструктурными, протокольными, сервисными, социальными, инвестиционными, грантовыми, это могут быть, например, сообщества коллекционеров и медиа. Для самоорганизованных сообществ интересней всего социальные, инвестиционные, грантовые и медиа-ДАО.

Социальные ДАО

По сути, это эволюционировавшие форумы и чаты, но ориентированные не только на социальное взаимодействие людей, но и на финансовую поддержку их участников.

Примеры

FiatLuxDAO представляет собой сообщество выпускников Калифорнийского университета в Беркли. Это ДАО занимается финансированием научных и технологических инноваций.

Проект Bright Moments работает как галерея NFT-искусства, где пользователю необходимо приобрести невзаимозаменяемый токен из коллекции Crypto Citizens для участия в ее работе.

Инвестиционные ДАО

Участники таких организаций объединяют капитал, знания и опыт для формирования инвестиционного портфеля. ДАО могут финансировать децентрализованные проекты на ранних стадиях развития или вкладывать средства в цифровые токены.

Примеры

TheLAO — это венчурный фонд, ориентированный на экосистему Ethereum. Он профинансировал более 30 проектов. За взаимодействие с традиционными институтами отвечает компания OpenLaw. Она готовит налоговую отчетность и выполняет административные функции.

Платформа Compound выдает кредиты под залог криптовалюты, а кредиторам начисляет проценты и свои собственные токены COMP, чтобы стимулировать сообщество выдавать больше криптозаймов. Благодаря токенам они могут голосовать за изменения в протоколе.

Российской командой создано похожее ДАО — Metapool.me, которое позволяет вкладываться в криптопроекты и получать прибыль даже неопытным инвесторам.

Грантовые ДАО

Участники таких организаций объединяют капитал для достижения общих целей, но без намерения извлечь максимальную прибыль. Как правило, грантовые программы ориентированы на поддержание экосистемы определенного блокчейн-протокола. Но некоторые ДАО работают по схеме классических грантодателей.

Примеры

Mint Fund финансирует работу цифровых художников, которые создают NFT. Им субсидируют затраты на выпуск токенов, оказывают консультационную и другую поддержку. К этой группе можно отнести и благотворительные организации вроде Ukraine DAO.

Медиа-ДАО

Эти ДАО работают как СМИ. Они собирают и распространяют информацию.

Примеры

Например, Mirror работает как саморегулируемая блогерская платформа. Там можно публиковать и монетизировать контент. А держатели токенов BANK организации Bankless не только имеют право выносить на голосование предложения и инициативы, но и быть авторами. Они выпускают информационные бюллетени о деятельности ДАО, публикуют статьи в изданиях Medium и Mirror, делают подкасты на платформе Podcast Hatchery.

Global Coin Research — это гибридное сообщество авторов и инвесторов, ориентированных на индустрию Web 3.0 (то есть на новый, менее централизованный тип интернета). Держатели токенов получают доступ к платформе совместных инвестиций и к аналитике, а авторы зарабатывают токены за написание материалов.

Что нужно сделать, чтобы основать свое ДАО в России?

Для начала необходимо определить структуру сообщества (полностью равноправное или с участниками с решающим голосом). Затем создать смарт-контракты, привлечь финансирование и подключить проект к блокчейну. В России работает сервис Metis.io, который сможет выполнить за вас всю требуемую работу.

КОМУ ПОДХОДИТ: малым сообществам, инвесторам для сбора денег, сетям фрилансеров, людям творческих профессий.

4. Привлекать крипту

В целом, в России растет популярность операций с криптовалютами. С января по июнь 2022 года спрос на криптокошельки был более чем в пять раз выше, чем в 2021 году. Криптовалютой владеют более 17 млн человек, общий объем их накоплений превышает 10 трлн рублей.

Правда, сейчас необходимо учитывать, что в октябре Евросоюз запретил своим биржам работу со всеми криптовалютными активами и кошельками россиян. Теперь граждане и резиденты РФ не смогут пользоваться ни услугами кошелька, ни счета, ни хранения криптоактивов независимо от их общей стоимости. Но и из этого тупика есть выход.

Привлекать криптовалюту можно несколькими способами:

● Создать кастодиальный кошелек, где личные данные будет хранить третья сторона — биржа. Существуют биржи, которые при регистрации не требуют документов для подтверждения личности, что позволяет обойти санкции Евросоюза. Среди таких бирж можно выделить ByBit и Huobi. Правда, первая в какой-то момент все–таки может затребовать документы для регистрации (так называемая система KYC — Know Your Customer). Вторая пообещала не вводить никаких ограничений против россиян.

● Оформить некастодиальный кошелек. Это может сделать любой пользователь, например, на платформе Metamask. Достаточно скачать расширение для Chrome и зарегистрироваться на площадке. Все операции по выводу денег будут происходить через криптобиржу на карту.

● Использовать агрегаторы обменников, например BestChange. Он показывает доступные обменные пункты и лучшие курсы обмена криптовалют по двадцати популярным направлениям. В этом случае криптовалюта поступает в кошелек в обход бирж, и вывести ее можно с любой карты. Но с операциями нужно быть осторожней — банки могут заблокировать карту, если подозрительных переводов будет слишком много или если будут выводиться крупные суммы (более $1 тысячи в месяц).

● Собирать криптопожертвования через «фонды фондов» («Нужна помощь», Благо.ру). Так, болгарский фонд BitHope предлагает любому пользователю пожертвовать биткоины на поддержку некоммерческих проектов по всему миру. Можно заключить партнерское соглашение с иностранным благотворительным фондом, который поддерживает НКО в конкретной сфере.

● Продавать невзаимозаменяемые токены (NFT). Фонд «Подари жизнь» открыл в США подразделение Podari.Life и принимает пожертвования через платформу Coinbase. Надежда Толоконникова создала коллекции токенов под брендом Pussy Riot, а NFT украинского флага продали на аукционе организации UkraineDAO за $6 млн. Но для успешных продаж нужен обширный нетворкинг и хорошие связи, поскольку рынок NFT довольно сильно просел.

Кстати, для обхода запретов Евросоюза можно завести еще аппаратный кошелек (например, Ledger Nano X). Это даст дополнительный уровень защиты, но операции будут проходить через некастодиальный кошелек вроде того же Metamask. Также хорошим решением будет установка универсального программного кошелька Trustee. Он тоже не требует документов для регистрации.

Как отмечают блокчейн-эксперты, среди владельцев криптовалюты хватает желающих заниматься благотворительностью. Большинство из них заработали эти деньги «практически из воздуха и хотят как-то поделиться ими с обществом». Конечно, не все из них энтузиасты, но, как всегда, если поискать, таких людей можно найти.

Криптовалютные платежи можно использовать и для поддержки сообщества или проектов в рамках ДАО, и для поощрения сотрудников в обычных компаниях.

Примеры

Скажем, екатеринбургская компания «Zavod IT-стартапов» уже начала выплачивать своим работникам зарплату в криптовалюте и в России, и за рубежом. Сотрудники могут получать деньги в биткоинах, эфирах, XRP и USDT. Из–за европейских санкций компания разработала собственный сервис Coiner.cab, помогающий бизнесу принимать и совершать платежи в криптовалюте.

Многие независимые СМИ тоже существуют частично благодаря криптопожертвованиям. «Медуза» принимает средства в биткоинах, эфирах, BNB, Smart Chain, а также Monero и Zcash. Для этого редакция завела отдельные кошельки. Переводы средств в Monero и Zcash полностью анонимные.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» принимает пожертвования в разных криптовалютах, в том числе анонимные.

НКО в России также пытаются привлекать пожертвования в криптовалюте. Это позволяет получать средства от более молодой аудитории и расширить число потенциальных жертвователей.

Нынешней ситуации страны под санкциями и при ограничениях на классические валютные операции важное преимущество крипты —возможность принимать пожертвования из любой точки мира.

При этом большинство российских фондов пока - опасаются работать с криптовалютой из–за ее неурегулированного статуса.

Проблема в том, что российское законодательство в отношении криптовалют неоднозначно. В стране действует закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», в котором есть определения цифровой валюты и цифровых финансовых активов (ЦФА). Но криптовалюту нельзя отнести к ЦФА, она не входит ни в какие госреестры, и у нее в принципе не может быть единого оператора (биржи). То есть ее признание в стране как платежного средства затруднительно.

С другой стороны, получаемая на свой баланс криптовалюта — это имущество, и запрета на его прием нет, как и на конвертацию криптовалюты в деньги, даже если речь идет об «иноагентах». Но ЦБ рекомендует банкам рассматривать денежные переводы в пользу криптобирж и обменников как подозрительные и блокировать их. Такие случаи действительно встречаются. Правда, блокировку можно оспорить.

Тем не менее изменения в законодательстве могут произойти. В начале сентября 2022 года Минфин предложил легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах в России. Центробанк эту идею поддерживает, но внедрять цифровые валюты в качестве платежного средства на территории страны пока не готов.

Криптовалютные платежи снимают целый ряд барьеров, если вы работаете в России: можно сохранять анонимность, получать переводы из любой страны, не сверяться ежедневно с курсами валют, обходить отдельные ограничения, которые есть в банковской системе. Но работу с криптой нужно выстраивать, исходя из ее сложного статуса в стране.

Кроме того, нужно учитывать, что часть спонсоров не сможет воспользоваться криптой из–за своей неподготовленности (у них нет пока достаточных знаний и доверия к системе). Наконец, сама по себе криптовалюта изменчива. Если вы хотите обезопасить себя, можно менять ее в централизованных обменниках на стейблкоины (USDT, USDC, их курсы привязаны к курсу доллара), чтобы хранить средства в них.

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