Виды на лето

На будущей неделе на ВДНХ стартует четвертый по счету фестиваль «Вдохновение», программа которого в этом году посвящена актуальному театру. Собранная кураторами форума Ингеборгой Дапкунайте и Романом Должанским афиша представляет все многообразие современной сцены — от камерных моноспектаклей до масштабных уличных шоу, от интеллектуальных квестов для нескольких десятков участников до цирковых феерий, рассчитанных на самую широкую публику. Ключевые события фестиваля — в гиде COLTA.RU.

«Я, бабушка, Илико и Илларион»20 июля, 20:00, Дом культуры ВДНХ

Ностальгия по СССР? Ну что вы. Ностальгия по человеческой общности, по тому миру, где ребенок принадлежит не одной конкретной семье, а всему селу и каждый друг другу приятель и родственник. Роман Нодара Думбадзе, вышедший на русском языке в 1964 году, стал чрезвычайно популярен в стране именно из-за этого важного любому человеку ощущения домашнего тепла и дружества. Мысль о том, что оно дает возможность человеку, ушедшему на войну, выживать и побеждать, не транслировалась в романе напрямую (Думбадзе вообще обходился без пафоса), но вырастала в каждом читателе самостоятельно. Герой романа не воевал, он был слишком мал, но провожал на войну взрослых, учился, впервые влюблялся. Его нехитрые приключения описаны Думбадзе с тем юмором, что стал отличительной чертой грузинского кино шестидесятых, — и сам роман прямо-таки картинно кинематографичен. В советские времена его много ставили в театрах (изумительной бабушкой была, например, Лия Ахеджакова), вышел фильм Тенгиза Абуладзе — а в последние годы по понятным причинам почти забыли. Актер Георгий Иобадзе забывать его не захотел — и поставил в Театре наций спектакль, в котором сам же и сыграл главную и единственную роль. Смех и печаль, нежность и страх сплавлены воедино — и волей всего лишь одного актера мы оказываемся в том самом гурийском селе, где торжествуют жизнь и веселье, а смерть — она где-то очень далеко и до нас не доберется.