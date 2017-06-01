Шесть дней творения

Открывшийся на прошлой неделе в Москве Чеховский фестиваль, который в этом году продлится до конца июля, набирает обороты. Ключевые события старейшего и самого авторитетного российского театрального форума — в путеводителе COLTA.RU.

© Cheek by Jowl

«Зимняя сказка»4—6 июня, Театр имени Пушкина

В октябре 1997 года петербургский Малый драматический театр выпустил премьеру «Зимней сказки» Деклана Доннеллана — спектакль, ставший впоследствии легендой отечественного театра и объездивший большую часть планеты, значится в афише додинского Театра Европы по сей день. В прошлом сезоне выдающийся английский режиссер на пару со своим постоянным соавтором — сценографом Ником Ормеродом снова поставил самую загадочную пьесу Шекспира, прочитав ее в своем лондонском стационаре Cheek by Jowl совсем иначе, чем двадцать лет назад в Петербурге. Эта новая «Зимняя сказка», в сопродюсерах которой значатся миланский Piccolo Teatro и лондонский Barbican, — самая интригующая премьера Чеховского фестиваля — 2017. Столичную публику ждет, что называется, когнитивный диссонанс: представить себе «Зимнюю сказку» Доннеллана, разыгрываемую не в русском переводе Петра Гнедича и без Петра Семака в роли короля Леонта, — задача не из легких.