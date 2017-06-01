 
1 июня 2017Театр
5340

Шесть дней творения

Что смотреть на Чеховском фестивале: 6 главных спектаклей

текст: Софья Дымова
1 из 6
закрыть

  • Открывшийся на прошлой неделе в Москве Чеховский фестиваль, который в этом году продлится до конца июля, набирает обороты. Ключевые события старейшего и самого авторитетного российского театрального форума — в путеводителе COLTA.RU.

    Bigmat_detailed_picture© Cheek by Jowl
    «Зимняя сказка»4—6 июня, Театр имени Пушкина

    В октябре 1997 года петербургский Малый драматический театр выпустил премьеру «Зимней сказки» Деклана Доннеллана — спектакль, ставший впоследствии легендой отечественного театра и объездивший большую часть планеты, значится в афише додинского Театра Европы по сей день. В прошлом сезоне выдающийся английский режиссер на пару со своим постоянным соавтором — сценографом Ником Ормеродом снова поставил самую загадочную пьесу Шекспира, прочитав ее в своем лондонском стационаре Cheek by Jowl совсем иначе, чем двадцать лет назад в Петербурге. Эта новая «Зимняя сказка», в сопродюсерах которой значатся миланский Piccolo Teatro и лондонский Barbican, — самая интригующая премьера Чеховского фестиваля — 2017. Столичную публику ждет, что называется, когнитивный диссонанс: представить себе «Зимнюю сказку» Доннеллана, разыгрываемую не в русском переводе Петра Гнедича и без Петра Семака в роли короля Леонта, — задача не из легких.

facebooktwitterвконтакте
Комментарии

Новое в разделе «Театр»SpacerСамое читаемое

Сегодня на сайте

Томмазо Дебенедетти: «На моей странице Шойгу писал, что Путин красив, как орел и как медведь»Общество
Томмазо Дебенедетти: «На моей странице Шойгу писал, что Путин красив, как орел и как медведь» 

Денис Куренов поговорил с известным мистификатором и критиком новых медиа, недавно «похоронившим» от имени французского министра культуры Светлану Алексиевич

1 июня 201723270
I love youColta Specials
I love you 

COLTA.RU представляет новые имена в российской фотографии. Ирина Приветская и ее документальный проект о Русском Севере и об ожидании вечной фразы

1 июня 20176300
О гомофобииОбщество
О гомофобии 

Мария Кувшинова пытается поговорить с тайными (часто и для самих себя) цивилизованными гомофобами

30 мая 2017498960