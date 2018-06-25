Олег Сенцов: «Я работаю постоянно и над новыми книгами, и над новыми сценариями»

В последнее время я часто путешествую с фотографией Олега Сенцова в рюкзаке. Фотографирую его портрет на фоне памятников, барельефов или памятных досок лучшим писателям и поэтам России: Анне Ахматовой, Андрею Платонову, Льву Толстому, Федору Достоевскому, Антону Чехову, Ивану Бунину, Александру Блоку и Михаилу Лермонтову.

Идея проекта появилась после того, как я постояла с одиночным пикетом у памятника Пушкину. Но с 25 мая пикеты там проводить запретили, и моих знакомых, посчитавших, что указ президента РФ вовсе не обязывает согласовывать одиночные пикеты, уже оштрафовали в Тверском суде на 10 и 15 тысяч рублей, несмотря на убедительные доводы адвоката Каринны Москаленко. Каринна намерена идти до ЕСПЧ.

На днях я была у памятной доски Григорию Горину на Тверской и памятника драматургу Александру Островскому у Малого театра. Представляю себе, что это Сенцов, а не я, свободно гуляет по солнечной Москве и делает свои селфи.

В среду я раздавала листовки у памятника Грибоедову на Чистых прудах (и сделала фото с Олегом и там). Раздача листовок с информацией об Олеге, изложенной кинокритиком Антоном Долиным, была очень интересным опытом. Листовки охотно брали подростки, причем чем моложе — тем охотнее. «Мы следим за историей, все мое окружение в курсе», — говорили они. А люди пожилые или старше 40 лет были гораздо более консервативны. «Голодает? Ну и пусть», «Да пусть умрет», «Меня хохлы не интересуют», «У нас на 20 лет так просто не сажают», — заявляли одни, а другие просто отмахивались. Но 300 листовок мы с Викой Ивлевой и актерами «Театра.doc» раздали за час. Театрдоковцы делают это каждый день!

20 июня я послала Олегу письмо в тюрьму (сделать это может любой желающий через сайт ФСИН), а 22 июня Сенцов мне написал ответ, который пришел 25 июня. Он пишет:

«Наташа, спасибо за прекрасное письмо и за то, что делаете для меня. Акция фотографирования моего портрета на фоне памятников очень креативна! :) Здесь, в колонии, не лучший принтер, поэтому фото я получил черно-белое и в полосах, но мне кажется, что это стоит Иосиф Бродский. И вообще все это мне напомнило фильм “Амели”, где подруга главной героини работала стюардессой, таскала с собой небольшого розового гнома и фотографировала его на фоне мировых достопримечательностей. В любом случае спасибо, повеселили.

Со здоровьем у меня все более-менее, насколько это возможно на таких сроках. Тут за этим очень внимательно смотрят и поддерживают, так что не беспокойтесь. Эффект от лечебного голодания уже позади, и теперь начался больше вред здоровью, но выхода по-прежнему другого нет, так что буду держаться.

Я работаю тут постоянно и над новыми книгами, и над новыми сценариями, так что насчет этого тоже все нормально. Я не из тех людей, что привыкли тратить время зря, даже если его так много, как тут. Передавайте привет всем 4000 подписантов и отдельно маме :)!

С уважением, Олег, 22.06.18».

Речь в письме идет о петиции на Change.org об обмене политзаключенными между Россией и Украиной, которую неделю назад инициировал кандидат биологических наук, ученый-рыбовод из Дмитрова Александр Рекубратский. Сначала подписей было мало, и я даже уговорила подписать петицию свою маму, с которой мы совершенно по-разному смотрим на политические события в России и в мире. Но идея гуманитарного обмена ей понравилась. Когда 20 июня я писала письмо Олегу, то под идеей обмена уже стояли подписи 4000 человек, а вчера (24 июня) количество подписей перемахнуло отметку в 10 000.

В течение недели Александр обращался к ведущим блогерам — с одной стороны, к Виктору Шендеровичу, Леониду Гозману, Вике Ивлевой, Михаилу Гельфанду и многим другим, а с другой — к тем, кто придерживается совершенно других политических взглядов (сторонникам присоединения Крыма), которых больше во «ВКонтакте». Примечательно, что как писателя Сергея Шаргунова, так и известного своими националистическими взглядами Егора Просвирнина из «Спутника и погрома» идея петиции не заинтересовала.

Несмотря на частые отказы и равнодушие, Александру Рекубратскому, заведующему отделом биологических основ аквакультуры Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства, этой петицией удалось создать некое подобие гражданского мира, найти идею, которая объединяет и «крымнашистов», и «крымненашистов». «Среди подписавших петицию — граждане самых разных политических взглядов и с географией от Владивостока до Калининграда», — говорит Александр.

«Сейчас, когда идут последние дни жизни Сенцова, а в администрации президента на логарифмической линейке рассчитывают выпускать — не выпускать, а если, то сколько и кого, эта новость должна быть известна всем: граждане России за обмен», — пишет он в своем фейсбуке.