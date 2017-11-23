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Что вы помните о перестройке и девяностых?

25 ноября в Ельцин Центре в Екатеринбурге пройдет очередной «Остров 90-х», приуроченный к дню рождения Ельцин Центра. В ожидании фестиваля проверьте себя на знание той эпохи

текст: Сергей Сдобнов
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