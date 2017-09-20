Чего приходится ждать от культуры в столетний юбилей революционного 17-го? На что стоит надеяться? С чем пришло время попрощаться? COLTA.RU — единственный сайт о культуре, который уже пять лет живет исключительно благодаря помощи своих читателей. А это значит, что нашим оценкам (и вашему вкусу) можно доверять. Всего один раз в году редакторы COLTA.RU соберутся в московском Музее Анатолия Зверева (Музей AZ) для того, чтобы провести уникальный лекционный марафон. Эксперты в области музыки (современной и академической), искусства, литературы, фотографии и кино будут делиться информацией, делать рискованные прогнозы, хоронить отжившие тренды и надеяться на лучшее — в открытом диалоге с читателями нашего сайта.

Куда подевалась реальность? Дышит ли на ладан академическая музыка? Почему мы не пишем о новом романе Пелевина? Почему художники уходят из арт-процесса? Чем кончится история с «Матильдой»? Готовьте вопросы: скорее всего, у нас найдется ответ.

Ваша помощь — единственный способ выжить для краудфандингового проекта. В отличие от многих изданий, мы работаем без paywall'a: все материалы COLTA.RU всегда находились и будут находиться в бесплатном доступе. Лекционный марафон «Новая надежда» — не только хороший повод встретиться с вами лицом к лицу, но и важная часть нашей краудфандинговой кампании. Количество мест в зале ограничено, и каждый купленный вами билет или абонемент, дающий право прослушать все лекции с начала и до конца, — это огромный вклад в новый сезон нашей работы и вашего чтения. Все это можно приобрести здесь (а заодно и посмотреть, какие еще интересные лоты мы для вас приготовили). А 30 сентября с полудня и до самого вечера мы ждем вас в гости.

Новая надежда. Культура после 17-го

12:00 Денис Бояринов. «После баттла: что изменилось в российской поп-музыке в 2017-м?»

13:20 Глеб Морев. «Какая литература нам не нужна?»

14:40 — 15:10 Кофе-брейк

15:10 Екатерина Бирюкова. «Сколько еще протянет традиционный формат концерта?»

16:30 Сергей Новиков. «Назад, к фотографии!»

17:50 — 18:20 Кофе-брейк-2

18:20 Сергей Гуськов. «Дикие и неуживчивые: долой искусство!»

19:40 Василий Корецкий. «Новый формализм: куда подевалась реальность?»

Марафон «Новая надежда. Культура после 17-го» проводится в партнерстве с Музеем Анатолия Зверева (Музей AZ).





Казалось бы, 2017 год перевернул ситуацию, складывавшуюся в российской поп-индустрии десятилетиями. Рекорды концертной посещаемости в Москве ставят рэперы. По федеральным телевизионным каналам обсуждают рэп-баттлы. Из «ВКонтакте» посыпались новые музыкальные герои тинейджеров, песни которых шокируют многое видавших взрослых. Когда произошла революция и кто помог ее осуществить? О чем говорит появление новых музыкальных героев и их нецензурных гимнов? Как российская поп-музыка будет выглядеть в 2018-м? Затронув в своей лекции эти вопросы, музыкальный журналист, редактор COLTA.RU Денис Бояринов изложит свою точку зрения на происходящие «революционные» события.





13:20. Глеб Морев

Какая литература нам не нужна?

Одна или две русские литературы? Такой вопрос стал в 1970-е годы предметом специальной научной конференции во Франции. Тогда русскую литературу делили на советскую и эмигрантскую. Эмигрантской литературы нет уже четверть века, а вопрос остался. Одна или две русские литературы существуют сегодня? А может быть, их три? Или четыре? За какой из них имеет смысл следить? Какую читать? В каких отношениях друг с другом они находятся? За какими (или за какой) из них следит COLTA.RU и почему? Об этом и поговорим.





15:10. Екатерина Бирюкова

Сколько еще протянет традиционный формат концерта?

Начало строго в 19:00, увертюра, концерт для скрипки или фортепиано с оркестром, антракт, шампанское, после антракта симфония, между частями не хлопать, телефоны отключить, сидеть завороженно, музыкантам и публике соблюдать освященный традицией дресс-код. Вопрос о том, умрет ли этот ритуал или нет, можно обсуждать с той же безысходной полемичностью, что и вопрос «умрет ли книга». Но ведь правда: что-то сдвинулось. С одной стороны, напирает барокко со своими законами, с другой — молодые композиторы, для которых законы вообще не писаны, консерваторские музыканты прикидываются рейверами, дирижеры примеривают антураж рок-звезды. Что еще? И как к этому относиться? Обсуждаем с редактором раздела «Академическая музыка» портала COLTA.RU Екатериной Бирюковой.





В условиях падения престижа фотографической деятельности в художественной среде и уменьшения потенциальных возможностей продвижения собственных работ современные lens-based авторы, живущие и работающие в Москве и не только, обращаются к новым способам и тактикам поиска своей аудитории. Гибридные и низовые инициативы, протаскивание фотографического изображения в мир современного искусства, фотокнига как еще один способ самовыражения и самопрезентации автора, а также текущие проекты современных российских фотографов (художников) и актуальные photo-concerned события разной степени неоднозначности будут рассмотрены во время этой лекции. Фотограф, куратор и фотодиректор COLTA.RU Сергей Новиков поделится опытом и расскажет, как сделать фотопроект, который мы будем рады опубликовать.





Российские художники против искусства. Снова. Такие настроения возникают с периодичностью раз в пять-десять лет и обычно сопровождаются резкими высказываниями, манифестами, акциями. В этот раз все не так. Художники вне зависимости от их темперамента просто в своей практической деятельности перестают участвовать в конвенциональном арт-процессе либо сокращают эту вовлеченность до минимума. Их больше интересуют издание СМИ — от зинов и сайтов-агрегаторов до порнографических журналов, создание одежды, целых брендов, организация рейвов. Они берут на себя все доступные роли, продюсируют реальность вокруг себя. Стандартные возможности, которые дают смежные профессии вроде кураторства и критики, их совершенно не устраивают — именно потому, что это тоже ниши художественной системы. Почему так случилось и чего от этого ждать, объясняет арт-критик Сергей Гуськов, редактор раздела «Искусство» COLTA.RU.





«Недостаточно реальности! Ближе к реальности!» — призывы вроде этих еще недавно красовались в заголовках киножурналов и программных заметок кинокритиков. Миф о революции реализма был так убедителен, что мы и сами верили в него, лишь изредка сомневаясь, могут ли дрожащая камера и диалог-импровизация быть исчерпывающим заменителем непосредственного опыта. Но под видом возвращения к реальности кинематограф 2000-х готовил реванш чистой медиальности. Формы, своей изощренностью превосходящей любое жизнеподобие. Как вышло, что, нырнув в волны документалистики, Зайдля и Цзя Чжанкэ, мы вынырнули в придуманный мир «Игры престолов» и «Твин Пикс»? Когда объектив занял место объекта? Есть ли шанс у реальности вернуться на экран? Об этом мы поговорим c Василием Корецким, редактором нашего раздела «Кино».





Лекционный марафон пройдет в пространстве выставки «ИГРА». Посетители марафона увидят работы выдающихся художников — представителей неофициального русского искусства второй половины ХХ века Анатолия Зверева, Дмитрия Краснопевцева, Владимира Немухина и мультимедийные объекты современного автора Платона Инфанте.

Встречаемся 30 сентября в Музее Анатолия Зверева (Музей AZ)

(2-я Тверская-Ямская улица, 20-22, с. 2).