#всёвпереди
COLTA.RU — 5 лет! Посмотрите на нас в детстве и покажите себя
Мы и не думали, что доживем до этого дня, но он наступил. COLTA.RU исполнилось пять лет! Вроде бы детский возраст, но это приличный срок для медиа в нашей стране. Особенно — независимого. Особенно — о культуре. Нам кажется, это надо отметить — флешмобом в соцсетях.
Мы предлагаем всем, кому COLTA.RU небезразлична, — всем, кто читал нас и поддерживал на Planeta.ru, кто приходил на наши фестивали-кинопоказы-лекции и т.д., — выложить прямо сейчас в вашу любимую социальную сеть свою детскую фотографию (где вам пять лет или около того) и поставить хештег #всёвпереди (именно через «ё»). Так мы сможем друг друга увидеть, обменявшись жестом веры в будущее.
Мы верим, что в пять лет все только начинается. И вот как это начиналось для нас.
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