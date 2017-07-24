 
24 июля 2017Colta SpecialsРедакционное
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#всёвпереди

COLTA.RU — 5 лет! Посмотрите на нас в детстве и покажите себя

 
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Мы и не думали, что доживем до этого дня, но он наступил. COLTA.RU исполнилось пять лет! Вроде бы детский возраст, но это приличный срок для медиа в нашей стране. Особенно — независимого. Особенно — о культуре. Нам кажется, это надо отметить — флешмобом в соцсетях.

Мы предлагаем всем, кому COLTA.RU небезразлична, — всем, кто читал нас и поддерживал на Planeta.ru, кто приходил на наши фестивали-кинопоказы-лекции и т.д., — выложить прямо сейчас в вашу любимую социальную сеть свою детскую фотографию (где вам пять лет или около того) и поставить хештег #всёвпереди (именно через «ё»). Так мы сможем друг друга увидеть, обменявшись жестом веры в будущее.

Мы верим, что в пять лет все только начинается. И вот как это начиналось для нас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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