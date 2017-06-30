Накануне: СССР и Германия 20-х — 30-х в объективе братьев Хенкиных

В Государственном Эрмитажe в здании Главного штаба 1 июля начинает работу выставка «Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина 1920—1930-х годов».

Тонкие художественные кадры сделаны родными братьями, фотографами-любителями Яковом и Евгением Хенкиными, в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Один из них жил в Ленинграде, второй — в Берлине. Они снимали повседневную жизнь двух любимых ими городов, столиц великих империй, потерпевших поражение в Первой мировой войне и шаг за шагом ставших метрополиями двух тоталитарных режимов. На фотографиях — портреты женщин и детей, друзей и знакомых, уличные сцены, массовые и спортивные мероприятия, животные, автомобили, пейзажи. В этих кадрах примечательна и, более того, удивительна атмосфера мягкости и легкости бытия. Через эти свободу и радость жизни, насквозь пронизывающие снимки, постепенно прорастает реальность времени, которая уничтожит обоих братьев.

«В фотообъективах обоих братьев парадоксально проскальзывают одни и те же темы. Марширующие на майской демонстрации по Дворцовой площади спортсмены — это потенциальные солдаты, которые через десять лет окажутся на фронте. В Германии в то же время по улицам строем идут национал-социалисты. Две империи вот-вот столкнутся, но люди на снимках не догадываются, что с ними вскоре будет», — говорит куратор выставки Дмитрий Озерков, руководитель Отдела современного искусства Государственного Эрмитажа.

Яков и Евгений Хенкины родились в Ростове-на-Дону в большой еврейской семье соответственно в 1903 и 1900 годах. Их отец Александр, успешный предприниматель, был одним из восьми детей; его родные братья Владимир и Виктор Хенкины стали знаменитыми актерами.

После революции Яков с женой Фридой и маленькой дочкой Галиной перебрался в Ленинград. Он работал инженером-экономистом на разных советских предприятиях и параллельно занимался любительской фотосъемкой.

Судьба Евгения в семье долгое время оставалась запретной темой. В 1920-е годы он каким-то образом смог уехать за границу, жил в Берлине, был музыкантом, играл на терменвоксе и фотографировал, как и младший брат. С приходом к власти национал-социалистов и нарастанием антисемитизма оставаться в Германии стало опасно; видимо, поэтому Евгений вернулся в Советский Союз и приехал в Ленинград к родственникам. Здесь примерно год спустя его арестовали и расстреляли как немецкого шпиона. Информацию о гибели Евгения Хенкина удалось найти с помощью «Мемориала» и центра «Возвращенные имена» при РНБ только в 2010-х годах.

Яков пережил брата ненамного: он записался добровольцем на войну и погиб на Ленинградском фронте в 1941 году. Его жена и дочь пережили блокаду. В Ленинграде жила и родная сестра Хенкиных Софья, она тоже воевала под Ленинградом, а после войны несколько десятилетий работала заведующей редакцией журнала «Звезда».

Выставка «Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина 1920—1930-х годов» работает с 1 июля по 24 сентября2017 г. в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», посвященного искусству XX—XXI веков, и сопровождается образовательной программой с циклом лекций и мастер-классов.

Некоторые фотографии можно увидеть на страницах «Архива братьев Хенкиных» в Facebook, Instagram и на сайте архива.