Подаренное и украденное

© Игорь Верещагин

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«Если я снимаю и меня не замечают — это значит, что я краду чей-то образ, а если смотрят, видят, что я фотографирую, — значит, мне его дарят», — говорит Игорь Верещагин, на фото которого встречаются знаменитые рок-музыканты и обычные люди в непарадных обстоятельствах. Работы известного уличного и музыкального фотографа печатались в западных и российских журналах, а также попадали на рекламные плакаты и обложки альбомов. Портрет Игги Попа работы Игоря Верещагина украшает дом рок-звезды в Майами.

С марта по апрель в Московском музее современного искусства на Тверском бульваре проходила выставка фотографий Верещагина «Given&Stolen»; многие из этих снимков включены в одноименную книгу, готовящуюся к выходу. Презентация этого фотоальбома пройдет 7 июня в московском кинотеатре «Пионер» вместе с дискуссией на тему «Феномен культурной революции 60—70-х годов», в которой примет участие рекорд-продюсер студии Abbey Road Хэйдн Бендалл, и показом фильма «More» с саундтреком Pink Floyd.

Для COLTA.RU Игорь Верещагин выбрал несколько любимых снимков из «Given&Stolen» и рассказал о том, что его связывает с их героями.