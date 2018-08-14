Дьякон-изувер и чаша с кровью Христа

Вернусь к сегодняшнему посту про иеродьякона-изувера.

Мой друг Артур Аристакисян отметил взгляд.

Вот посмотрите на глаза собаки и собаки человекообразной, во взгляде как в зеркале, все очевидно, кто из них человек, а кто тварь дрожащая.

Роман Краза

© Елена Харитонова / МБХ медиа

Иеродиакон в Орловской области издевался над собакой на глазах у ребенка

Монах-алкоголик Филарет изувечивает ножом собаку по кличке Бим на глазах у хозяина — тринадцатилетнего мальчика Себастьяна, который прислуживает в алтаре монастыря. Звучит как какой-нибудь рассказ Стивена Кинга, но эта история произошла 18 июля на территории скита Рождества Святой Богородицы в селе Сторожевое Орловской области.

Версия Филарета — самооборона. Но в это верится с трудом — в медицинском заключении зафиксированы множественные повреждения головы и тела собаки. Бим лишился глаза. «Предположительно ранения нанесены острым металлическим предметом», — говорится в документе. <…>

Елена рассказывает, что все эти зверства иеродиакон совершал ножом с зазубринами, который купил за десять тысяч рублей и очень им хвастался.

На следующий день после жуткой истории мама Себастьяна позвонила епископу Алексию Мценскому, которому мальчик прислуживал жезлоносцем. Но, по ее словам, епископ приехал лишь через день после обращения, ничем не помог и только посоветовал им покинуть село: «Отец Филарет не боится начальников. Он сам говорит, что ему никто и ничего не сделает. Он епископу сказал про инцидент с собакой: “Если бы не мальчишка, я бы ее зарезал”». Сейчас Елена больше всего опасается за безопасность своей семьи.

Александр Скрыльников





Диалог с православным священником о. Виталием (Шинкарем)

Артур Аристакисян: Виталий, будь другом, опубликуй на своей страничке.

О. Виталий: Это еще зачем?

Аристакисян: Ну как, это входит в твои обязанности. Но это моя личная просьба. Это же проповедь из двух кадров. Разве нет? Ничего против Церкви я тут не вижу.

О. Виталий: Не входит в мои обязанности ничего подобного. К проповеди поведение подлеца отношения не имеет.

Аристакисян: Эти два кадра — проповедь о крови Христа. Я не об этом подлеце. Я о крови Христа. Я говорю это тебе с волнением.

О. Виталий: Артур, ну болей сам, это не запрещено. В голове у тебя своя каша, но я не болен твоими бреднями.

Аристакисян: Какая каша? Какие бредни? Ты же прекрасно все видишь. И таинство. И кровь. И глаза.

О. Виталий: Бритва, шоколад, манто.

Аристакисян: На Голгофе тоже были подлецы вокруг, но дело же не в подлецах, а в Христе.

О. Виталий: Эта тема хорошо понравится зоошизе. Они с радостью посочувствуют собачке и заклеймят плохого человека.

Аристакисян: Я о том, что у него в чаше.

О. Виталий: Ты все время о своей церкви какой-то говоришь. В ней может быть что тебе угодно.

Аристакисян: При чем тут «зоошиза»?

О. Виталий: При чаше твоей церкви.

Аристакисян: Подумай. Загляни еще раз в глаза этому несчастному псу.

О. Виталий: Вот Глебу напиши, у него 30 собак, 20 кошек и 20 коз. Все животные из беды.

Аристакисян: Поразительно, почему ты отказываешься видеть тут Христа…

О. Виталий: Христос есть везде.

Аристакисян: Что за риторика, Виталий, все же ясно как божий день, пусть Глеб опубликует эту фотоикону на своей страничке.

О. Виталий: Он очень любит животных, гораздо больше меня и тебя, сидел в тюрьме, был на наркотиках, нашел Христа и не сделает этого именно по этим причинам.

Аристакисян: Он не нашел Христа, а сдал свой ум в чужие руки на хранение, а также свои глаза.

О. Виталий: Вот я и смотрю, что твой ум на собственном хранении пострадал чудовищно.

Аристакисян: Передай Глебу, что он из тюрьмы не вышел, а иглу сменил.

О. Виталий: Вот не буду я твои болезненные мысли передавать или транслировать. Мне печально, что твои нездоровья развились за время и зацвели во всей полноте. Ты глубоко нездоров даже вне приближения к христианству. Просто беда.

Аристакисян: Я не только как защитник животных показал тебе эти два кадра. Я увидел, что совершилось таинство евхаристии. Увидел Христа, чем и поделился. Не случайно того подлеца в ризе берет под свою защиту епископ. Таинства совершаются не только тогда, когда их совершают как таинства священники.

О. Виталий: Какие таинства, какая евхаристия? Какой завет у Бога с собакой? Твой бог — больное чудовище.

Аристакисян: Почему это таинство? Почему евхаристия? Это очевидно. Что очевидно, труднее всего описать. Любой чувствительный христианин увидит там Христа.

© Елена Харитонова / МБХ медиа

P.S. От редакции. 7 августа 2018 года иеродиакон Филарет был отстранен от должности и ему запретили служить.