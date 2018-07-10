Гомосексуальность в России: конкурс ваших историй

У каждого из нас есть своя история, которая может дать повод для размышлений. Так сложилось в нашем обществе, что какие-то истории могут рассказываться свободно, а какие-то остаются приватными, ими делятся только при полном доверии к собеседнику. Жизненные истории тех, у кого есть опыт любовных и сексуальных отношений с людьми своего пола, оказываются в большинстве своем скрыты от публики. Российский обыватель не имеет представления о том, как устроена жизнь геев, лесбиянок и бисексуалов, живущих рядом с ним. Между тем эти истории могут многое рассказать о том, как устроены наше общество и механизмы исключения из него, об отношениях между людьми, о том, как человек выстраивает защиту своего собственного приватного мира. К тому же знакомство с иным человеческим опытом может сделать общество терпимее к инаковости, начать разрушать предубеждения.

Для того чтобы жизненные истории, включающие в себя опыт однополых отношений, получили свое место в публичном пространстве, мы решили создать интернет-проект, в котором были бы собраны биографические истории от первого лица, и таким образом дать возможность людям с ненормативной сексуальной ориентацией самим рассказать о себе. Для поиска таких рассказов и организуется конкурс. Конкурс представляет собой часть исследовательского и художественного проекта Полины Кислицыной, научного сотрудника факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В социальных науках есть целая традиция сбора автобиографий через проведение конкурсов для последующего изучения. Подобные конкурсы проводились в Норвегии, Италии, Великобритании, Финляндии и касались самых разных аспектов повседневной жизни людей. В Санкт-Петербурге в 1996 году Институт социологии Российской академии наук и Хельсинкский университет проводили конкурс сексуальных автобиографий. Авторы биографических рассказов писали о том, какое место занимают в их жизни любовь и сексуальный опыт. По материалам собранных историй была издана книга Анны Роткирх «Мужской вопрос: любовь и секс трех поколений в автобиографиях петербуржцев». Нынешний конкурс продолжает сложившуюся академическую традицию сбора автобиографических текстов.

Жюри конкурса отберет для публикации самые показательные и насыщенные биографии, а один или несколько авторов будут отмечены денежными призами. Жюри примет решение о распределении призового фонда конкурса в размере 30 тысяч рублей.

В состав жюри входят:

— Александр Кондаков, кандидат социологических наук, ЛГБТ-исследователь;

— Михаил Мельниченко, кандидат исторических наук, основатель электронного корпуса личных дневников «Прожито»;

— Анастасия Патлай, режиссер документальных спектаклей «Театра.doc», в том числе спектакля о паре молодых геев и их каминг-аутах «Выйти из шкафа»;

— Анна Темкина, PhD в области социологии, гендерный исследователь, исследователь сексуальности;

— Илья Утехин, кандидат исторических наук, культурный антрополог.

Участвовать в конкурсе могут те, у кого есть опыт однополых отношений и кто считает этот опыт значимым для своей жизни. Участники конкурса должны быть старше 18 лет.

Условия конкурса никак не ограничивают вашу творческую свободу. Было бы ценно, если бы вы среди прочего рассказали о том, как проходило ваше взросление, что оказало на вас наибольшее влияние, какие события из детства и подросткового возраста запомнились больше всего.

Вы можете поделиться своими воспоминаниями о переживаниях по поводу собственной сексуальности: сопровождалось ли ваше самоопределение внутренними сомнениями, трудностями в понимании собственных чувств и желаний. Можно рассказать об опыте представления себя перед окружающими — родственниками, учителями, друзьями, коллегами. Приходилось ли вам прибегать к уловкам и маскировке? Опишите вашу повседневность: приходится ли вам скрывать свою сексуальную ориентацию, своего партнера от родных, друзей, коллег; обсуждаете ли вы свою сексуальность с экспертами — врачами, психологами, психотерапевтами. Есть ли вокруг вас группа людей, которые готовы оказать вам поддержку и которым вы доверяете рассказы о своей личной жизни?

Расскажите о событиях, которые повлияли на вас и определили вашу сегодняшнюю жизнь. В каких ситуациях вы сделали определяющий жизненный выбор? Поделитесь своими планами на будущее.

Помните, что значимыми в вашем рассказе будут не только факты и события, но и сопутствующие им переживания и размышления. Описывая свою жизнь, используйте привычный для вас язык; стиль и художественный слог не являются основополагающими критериями этого конкурса. Объем текста не должен быть более 40 000 знаков, или 21 стандартной страницы документа Word. Присылайте ваши тексты на адрес nonheteroautobiographycontest@gmail.com до 1 сентября 2018 года.

Если вы хотите остаться анонимным, вы можете писать под псевдонимом или не называть имени. Организаторы конкурса обязуются не разглашать информацию об участниках, кроме разрешенной к публикации самим автором.