«Голая жизнь». Онлайн-премьера фильма о Петре Павленском

К наступающему новому, 2018-му, году Кольта дарит вам онлайн-премьеру фильма «Голая жизнь» (2016) режиссера Дарьи Хреновой (продюсеры: Владислав Кеткович, Дарья Хренова, Гунтис Тректерис, Александра Жукова). В его центре Петр Павленский — как художник и человек. Премьера фильма состоялась в прошлом году на «Артдокфесте». В России «Голая жизнь» так и не получила прокатного удостоверения.

Спасибо, друзья, — и до встречи в следующем году!



