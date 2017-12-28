«Голая жизнь». Онлайн-премьера фильма о Петре Павленском
Смотрите только на Кольте фильм режиссера Дарьи Хреновой, так и не получивший прокатного удостоверения в России
К наступающему новому, 2018-му, году Кольта дарит вам онлайн-премьеру фильма «Голая жизнь» (2016) режиссера Дарьи Хреновой (продюсеры: Владислав Кеткович, Дарья Хренова, Гунтис Тректерис, Александра Жукова). В его центре Петр Павленский — как художник и человек. Премьера фильма состоялась в прошлом году на «Артдокфесте». В России «Голая жизнь» так и не получила прокатного удостоверения.
Спасибо, друзья, — и до встречи в следующем году!
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