Приходите на лекцию Даниэля Пунтаса Бернета «Как журналистам тронуть сердца читателей и как вести расследования для текстов»

Вы уже знакомы со швейцарским журналом первоклассных лонгридов «Репортажен», вместе с которым и при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция мы делаем проект Best of Reportagen.

Вот здесь, например, вы можете прочесть про то, как живут итальянские мафиози внутри программы по защите свидетелей, а вот здесь — как «кровавое золото» из Конго очищается на аффинажных заводах в Швейцарии, чтобы присоединиться к не исчезающему веками мировому золотому запасу.

Тексты для «Репортажен» пишет элита мировой журналистики, они многократно были награждены крупными журналистскими премиями, включая CNN Award.

Как писать лонгриды? Что их держит содержательно, структурно? Что такое вообще журналистское расследование — и как его вести?

Об этом расскажет главный редактор «Репортажен» Даниэль Пунтас Бернет на лекции в рамках книжной ярмарки non/fiction 3 декабря. Лекция, как и закрытый мастер-класс Пунтаса, проводится при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция и посольства Швейцарии — в 14:00 в ЦДХ, в Авторском зале (зал 15).

Лекция называется «Как журналистам тронуть сердца читателей и как вести расследования для текстов». А вот как сам Пунтас намечает реперные точки своего выступления:

«Коронный жанр журналистики — репортаж — переживает подъем во всем мире. Любому, на кого обрушивается поток новостей из агрегаторов, нужны лонгриды, если он хочет классифицировать информацию и понять, что за ней стоит. Успех ожидает только тех авторов, которые могут организовать свое повествование так, чтобы оно, как фильм, захватывало сознание читателя и эмоционально его задевало. Репортаж в 40 000 знаков — это не просто длинный текст: важно, о чем он и как велось для него расследование. В этой лекции я попытаюсь показать различия между классическим и нарративным репортажами и объяснить, как журналист должен вести расследование».

Приходите на лекцию профессионала мирового класса!

Кстати, вот событие в ФБ, где можно заранее отметиться.

До встречи!