Журнал «Репортажен» ищет русских авторов

Вчера на Кольте начался наш новый совместный проект со Швейцарским советом по культуре Про Гельвеция Best of Reportagen — c текста Сандро Маттиоли об экс-боссе калабрийской мафии.

«Репортажен» — известное во всем мире швейцарское издание, посвященное исключительно журналистским лонгридам, сделанным на высочайшем профессиональном уровне — и в смысле журналистики, и в смысле литературы. Среди авторов журнала — например, звезды «Нью-Йоркера» Филип Гуревич и Ариэль Леви, писатели Михаил Шишкин, Мариуш Щигел и Арнон Грюнберг, тексты «Репортажен» много раз были награждены профессиональным сообществом: например, Клаас Релотиус стал, по мнению CNN Journalist Award, «Журналистом года» за текст «Убийца как социальный работник». В течение года Кольта будет печатать лучшие тексты из «Репортажен» за шесть лет существования журнала.

Для «Репортажен» работают журналисты со всего света (надо заметить, на малопредставимых для русского ландшафта оптимальных временных и материальных условиях для подробного расследования темы и создания текста).

При поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция главный редактор «Репортажен» Даниэль Пунтас Бернет приезжает в Москву с лекцией и мастер-классом — а также на поиск новых авторов из России, которых журналу давно не хватало.

Лекция Даниэля Пунтаса «Как нам, журналистам, тронуть сердца читателей и как вести расследования для наших текстов» пройдет 3 декабря в рамках ярмарки non/fiction. О ней мы еще расскажем подробнее.

А пока редакция Кольты совместно с редакцией «Репортажен» и Швейцарским советом по культуре Про Гельвеция объявляет опен-колл — для участия в закрытом мастер-классе главного редактора «Репортажен» Даниэля Пунтаса Бернета 4 декабря.

ОПЕН-КОЛЛ

Если вы — профессиональный журналист, вам знакома форма журналистского расследования в форме репортажного лонгрида или вы только хотите попробовать свои силы в этом деле, вы можете подать заявку на участие в закрытом мастер-классе главного редактора «Репортажен» Даниэля Пунтаса Бернета 4 декабря.

Тема мастер-класса — философия и техника лонгрида, а также поиск тем и авторов для журнала «Репортажен».

Заявка

Если у вас есть идея длинного журналистского расследования (не менее 30 000), которым вы давно хотели заняться и которое вы хотели бы сделать в жанре очерка, репортажного лонгрида, вы можете прислать ее в файле Word на адрес info@colta.ru с пометкой «Заявка на мастер-класс Даниэля Пунтаса Бернета».

Тематических ограничений для заявок нет, но жанровые есть.

Вот как объясняет задачу Пунтас: «Мы ищем истории, а не темы. Нарративы, а не рефлексии. Репортажи-лонгриды часто отталкиваются от конкретных новостей, фактов или обстоятельств, но они должны быть оживлены людьми, местами, драматургией. Иными словами, главное — это история и то, как она рассказана».

Идея должна быть ясно изложена в небольшой заявке на текст (строго до 500 знаков). Если у вас есть возможность прислать вашу заявку на русском и английском языках, это только приветствуется.

Авторы лучших 10 заявок будут отобраны главным редактором «Репортажен» Даниэлем Пунтасом Бернетом и редакцией Кольты для участия в закрытом мастер-классе, на котором будут проанализированы эти идеи на предмет их конкретной разработки в текст.

В результате мастер-класса одна или две лучшие заявки могут стать конкретными заказами от журнала «Репортажен» на написание этих текстов.

По договоренности с журналом «Репортажен» эти тексты будут впоследствии опубликованы на русском языке на COLTA.RU.

Не забудьте указать в заявке ваши контактные данные: имя, email, телефон. Приложите к вашей заявке ссылки на ваши тексты в жанре расследовательского лонгрида (или близких к нему жанрах).

Заявки принимаются строго до 27 ноября.

Мастер-класс Даниэля Пунтаса Бернета пройдет вечером 4 декабря в Москве.

Успехов! Не упустите свой шанс стать автором одного из самых известных журналов в Европе!

P.S. COLTA.RU не скрывает и свой корыстный интерес в этом проекте. Редакция не исключает, что некоторые из присланных идей могут пойти в работу и сугубо для нашего издания.