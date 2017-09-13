Семь вещей, которые я узнала о Михаиле Саакашвили в поездке по Польше

В прошедшее воскресенье экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный летом этого года украинского гражданства, прорвался на Украину через КПП «Шегини». Через границу его практически на руках внесли его сторонники. До этого он пытался въехать в страну на поезде Пшемысль — Киев, который из-за беспокойного пассажира без должных документов был задержан на два часа. Среди пула журналистов, сопровождавших политический перформанс Саакашвили, была польская журналистка Кайя Путо. Она делится своими личными впечатлениями от одного из самых экстравагантных политиков современности.

Немногие помнят сцену, когда Михаил Саакашвили, празднуя победу «революции роз», выпил чай, оставленный Эдуардом Шеварднадзе. В воскресенье Саакашвили подтвердил заслуженную репутацию величайшего шоумена в восточноевропейской политике.

В этот день экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нелегально пересек польско-украинскую границу. Вот семь вещей, которые я узнала о Мише, проведя с ним в автобусе один день уходящего лета.

1. Он невероятно бесцеремонен

Когда Миша на что-то решился, его не остановить. Его не заботят последствия его поступков — воюет ли он в Южной Осетии или пытается прорваться через украинскую границу. Сотни пассажиров поезда Пшемысль — Киев, застрявших из-за него на жаре? Иностранные журналисты, узнавшие в последний момент, что пресс-конференция перенесена на 100 км? Норма международного права, которая в его ситуации обязывает добиваться статуса лица без гражданства? Пустяки. Миша и его шоу — вот что на самом деле имеет значение.

2. Он привлекателен вопреки всему

Нам знаком этот тип — тип школьного клоуна с его дерзкими выходками. Сунуть одному однокласснику мокрый палец в ухо, стащить с другого штаны, дернуть девочку за косичку — все это совершенно в Мишином стиле. Но несмотря на то, что он превращает жизнь учителя в кошмар и постоянно провоцирует конфликты, все его любят. Он все время придумывает что-нибудь веселое. С ним никогда не бывает скучно. Потому что в нем есть искра. Его трудно не полюбить.

3. Он умеет создавать напряжение

На эту уловку попадаются все. Последние приключения «бездомного» Саакашвили не привлекали особенного внимания прессы. Казалось, лучшие годы Саакашвили уже позади, теперь он — просто еще один вышедший в тираж политик с чрезмерными амбициями. И все же ему удалось превратить #SaakashviliSunday в «очень важное событие». Огромная армия журналистов едва уместилась в двух автобусах. Саакашвили опоздал, но первыми словами, которыми он приветствовал репортеров в Жешуве, были: «Мне нужно еще 10 минут». И он пропал еще на полчаса: пил кофе с друзьями-политиками. «Он что думает, мы будем за ним бегать?» — возмущались телеоператоры. Но в результате они действительно бегали за ним весь день, добавляя важности его шоу.

4. Он умеет разговаривать с людьми

Нетрудно догадаться, что думали о Саакашвили пассажиры поезда, выехавшего из Пшемысля с двухчасовым опозданием. Не будет преувеличением сказать, что в этом поезде Саакашвили пришлось иметь дело с разъяренной толпой. Когда напряжение достигло кульминации, пассажиры начали осыпать Саакашвили грубыми оскорблениями. Один из них даже ударил Саакашвили по руке. Он отвечал на оскорбления пламенными речами о демократическом будущем Украины. Его метод разрядить обстановку — крикнуть «Дай пять!», поболтать с ребенком, сделать селфи. И этот метод сработал на все сто.

5. Он не придает значения словам

Журналисты, которые провели с Саакашвили весь день, оказались в выигрышном положении — они имели постоянный доступ к главному источнику информации. К сожалению, Саакашвили, как любой настоящий популист, говорит все, что ему в голову взбредет. Он убеждал журналистов, что поезд отправится после вмешательства польского Министерства внутренних дел и представителей МИДа Польши на Украине, хотя ничего подобного не произошло. Или говорил, что остановка поезда эквивалентна задержанию его пассажиров и поэтому является нарушением уголовного законодательства. Надо будет не забыть проверить это утверждение, когда я застряну где-нибудь в глуши на польском поезде.

6. Его украинские сторонники малочисленны, но эффективны

Не имеет значения, была ли это собственная инициатива сторонников Саакашвили или им за это заплатили, когда они тащили его через кордон силовиков на границе. Атмосфера по обе стороны границы была накалена до предела благодаря активистам партии Саакашвили «Движение новых сил». Когда Саакашвили сражался с военными и пограничниками, на польской стороне границы его активисты моментально устроили демонстрацию, участники которой не заметили, как вместо «Мы хотим домой!» начали выкрикивать лозунги в поддержку Саакашвили. Мало того, он ухитрился привезти с собой Юлию Тимошенко, а во Львове его приветствовал мэр города Андрей Садовый. Порошенко не мог бы получить более болезненную пощечину.

7. И, наконец, он в прекрасной форме

#SaakashviliSunday оказалось долгим днем. Многочасовая беготня с места на место в потной толпе, автобус без кондиционера, жара. На обратном пути в Краков я сквозь сон видела, как Саакашвили празднует возвращение с Садовым и позирует для фотографов во Львове. И вправду достойно восхищения.

Всю эту акцию можно назвать неоднозначной, как неоднозначна сама фигура Саакашвили. Но, несмотря на это (или как раз поэтому), в этом всем стоило поучаствовать.





Перевод Александра Столярчука

Оригинал текста был опубликован на сайте Ostpol.de.