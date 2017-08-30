Жизнь — это тоже стартап
Митя Лебедев о том, как меняют вашу действительность десятки тысяч изобретательных шведских стартаперов
Текст продолжает совместный проект COLTA.RU с официальным сайтом Швеции в России Sweden.ru — «Например, Швеция».
Ваша квартира завалена разным барахлом, которое жалко выкидывать, но непонятно, где и кому продать? Пара кликов в приложении Sellpy — и к вам приедут, все заберут, продадут кому надо и поделятся с вами никогда не лишним процентом. Вас беспокоит еда, которую выбрасывают на помойку, так к ней и не притронувшись? С этой проблемой можно тоже разобраться с помощью приложения Karma, приобретя с гигантской скидкой отличный, но никем не купленный ланч в одном из 250 стокгольмских кафе. Вы переживаете за ваших бабушек и дедушек? Вот вам умные девайсы от Aifloo, которые дадут сигнал, если решат, что с вашей родней что-то пошло не так. Вам надо узнать, кто звонит с незнакомого номера — спамер с очередным кредитом или кто-нибудь поважнее? Для вас разработан инструмент Truecaller, с помощью которого все это можно выяснить мгновенно. Или вам надоел грохот загрязняющих воздух грузовиков? У MoveByBike есть специальные велосипеды с прицепом грузоподъемностью в 300 кг. Все это — примеры из бесконечного списка шведских стартапов, предлагающих социально ответственные, практичные и нестандартные решения для вашей жизни.
Когда в начале 90-х правительство Швеции начало субсидировать покупку персональных компьютеров для простых граждан и опутало Стокгольм крупнейшей в мире оптоволоконной сетью, не всякий мог представить, что через пару десятилетий этот щедрый жест станет одной из причин превращения Стокгольма в европейскую Силиконовую долину. Высокая компьютерная грамотность, развитая сетевая инфраструктура, активная и демократичная культура бизнеса, эгалитарная социальная политика — вот составляющие успеха Стокгольма как IT-столицы если не всей Европы, то как минимум Скандинавии. Город, население которого не дотягивает до миллиона человек, — это сегодня пристанище для более чем 20 000 стартапов. У местного IT-комьюнити есть и отдельный повод для гордости: за исключением Силиконовой долины, на душу населения в Стокгольме приходится больше всего в мире так называемых единорогов, то есть стартапов с капитализацией более миллиарда долларов.
Герои списка «единорогов», этих редких, но совсем не мифологических животных, хорошо знакомы рядовым пользователям, хотя не все даже знают, где они были рождены. Многие ли, например, в курсе, что родина Skype или музыкального сервиса Spotify — это именно Швеция?
Музыка — это вообще важная часть скандинавской IT-саги. Например, SoundCloud тоже родом из Стокгольма, несмотря на берлинскую прописку, как и его подкаст-аналог Acast, в клиентах которого ходят BuzzFeed и The Financial Times. Впрочем, музыкальные стартапы живут не софтом единым. Пару лет назад начали говорить о крайне занятной шведской саунд-системе MAS ' N LIVE, которая за счет хитрого преобразования низких частот позволяет слушать музыку на большой громкости и не тревожить при этом сварливых соседей пульсирующими басами.
Кроме того, в списке «единорогов» есть, например, компании Mojang и King, обитателям инфосферы больше знакомые как создатели игр «Майнкрафт» и Candy Crush Saga. В одной только России аудитория «Майнкрафта» превышает семь миллионов человек, а разработчики игры еще в 2014 году стали частью империи Microsoft. Цена вопроса — 2,5 миллиарда долларов. Добавьте в этот список такие студии-ветераны, как Digital Illusions, ответственную за Battlefield 4, или Paradox Interactive, разработавшую популярную стратегию Crusader Kings, и уровень развития гейм-индустрии в Швеции становится очевидным даже для тех, кто никогда в жизни не заглядывал в раздел «Игры» какого-нибудь лайфстайл-издания.
Музыка, игры, сервисы — это все ясно. Куда еще дотянулись шведские стартаперы? Как выясняется, в такие сферы, куда вход простым смертным как бы запрещен. Именно этим занимается свежий тренд prop tech, отвечающий за цифровые технологии в сфере недвижимости. Скажем, Tessin — это довольно уникальная платформа, позволяющая физическим лицам вкладываться в девелоперские проекты и получать с этого проценты. А BuildSafe — онлайн-платформа, выигравшая инновационный грант стокгольмского муниципалитета. Она помогает на основе облачных технологий отслеживать юзерам, как при строительстве, скажем, их будущего дома соблюдаются все нормы безопасности. (Это начинание прямо необходимо в Москве, чтобы быстро прикрутить его к программе реновации.)
Или, скажем, юридические сложности. Этим занято еще одно важное новое направление, о котором нечасто упоминают на Wired или TechCrunch, — цифровые комплаенс-технологии, облегчающие компаниям возню с юридическими аспектами их деятельности. Один из самых интригующих шведских проектов в этой сфере — DPOrganizer, помогающий фирмам организовывать обработку персональных данных и отчитываться о ней в полном соответствии с европейским законодательством. Если учесть, сколько внимания ЕС в последнее время уделяет защите персональных данных, популярность комплаенс-сервисов должна только возрастать.
Как все это появилось? Парадоксальным образом небольшие размеры шведского рынка были только на руку многим стартапам, которым приходилось мыслить глобально с первого дня собственного существования. Также ключевую роль играли стартап-хабы — например, такие, как SUP46 и Epicenter, которые на своих площадях даже потенциальных конкурентов превращали в доброжелательных соседей, готовых делиться знаниями. Как рассказала COLTA.RU Элин Хаммарберг из SUP46, еще несколько лет назад шведский IT-сектор был довольно разрозненным, но сумел объединиться, вместе с этим пропорционально увеличилось число инвесторов и бизнес-ангелов, вкладывающихся в новые проекты.
Другой секретный ингредиент, позволивший стокгольмской IT-сфере стать тем, во что она выросла, — это тесное и дружелюбное сообщество со здоровой рабочей этикой, которой чужды срывы, переработка и постоянные выгорания в духе американской 24/7-экономики. Тут соблюдают баланс между работой и отдыхом по заветам популярной сегодня шведской практической философии «лагом». Хаммарберг объясняет, что в большинстве компаний горизонтальная, гибкая структура, а «государственная система социальной защиты позволяет молодым людям рисковать и претворять в жизнь идеи без страха однажды все потерять и закончить на улице».
Наконец, пока американский технологический сектор бурлит вокруг «сексистского манифеста» бывшего сотрудника Google, уволенного компанией за манифест о неспособности женщин к программингу, шведские частные компании и государство пытаются совместно и без истерики решить вопрос о гендерном дисбалансе в IT-среде. Масштабная инициатива Women in Tech помогает развиваться внутри индустрии и начинающим, и уже опытным женщинам-программистам, и это как раз пример такого подхода.
К слову, сегодня в шведском правительстве при Министерстве инноваций существует даже должность отдельного стартап-координатора, которую как раз занимает женщина — Мари Валл. Ей прекрасно известны и проблемы бурного рынка стартаперов.
Как рассказал COLTA.RU CEO компании Epicenter Патрик Местертон, одна из таких проблем — это медленный рост проектов: «Только 4% стартапов перешагивают после трех лет существования отметку в миллион евро оборота и лишь 0,5% — отметку в десять миллионов». Правда, это в каком-то смысле очень шведская ситуация. 99 процентов всех зарегистрированных компаний в Швеции — это малый бизнес, который отвечает за 4/5 рабочих мест в стране.
По словам Местертона, «из-за высоких налогов на зарплату начинающие компании не могут нанимать старший персонал. Альтернативный вариант — предоставлять сотрудникам фондовые опционы, но они тоже облагаются слишком высокими налогами». Или еще проблема: «Иногда новые IT-компании развиваются быстрее рабочего законодательства. Недавно, например, выяснилось, что курьерские службы доставки еды Uber Eats и Foodora платят своим сотрудникам ниже минимального уровня зарплат, пришлось вмешаться правительству».
Еще одной сложностью остается недвижимость, цены на которую в Стокгольме отпугивают многих потенциальных специалистов. Местертон говорит, что «из-за перегретого рынка очень сложно найти жилье по адекватным ценам. Стоимость квадратного метра — 10—12 тысяч евро, что неподъемно для молодых работников, многие из которых предпочитают уезжать в более доступный Берлин или, например, Тель-Авив». Быстрого решения этой проблемы ждать пока, увы, не приходится. Но, правда, та же стокгольмская компания Tessin, благодаря которой вы можете стать девелопером, уже привлекла порядка 15 миллионов долларов инвестиций и в каком-то смысле служит антидотом ситуации на рынке недвижимости, которая слегка тормозит развитие шведской IT-индустрии.
Правда, много — это не обязательно хорошо. Как объясняет Местертон, «помимо помощи небольшим компаниям не менее важно поддерживать и крупные корпорации, чтобы они могли спокойно расти и не переезжать за границу, что было бы губительно для шведской экономики. Сегодня в стране уже видны очертания пузыря стартапов. Пока у нас хороший экономический и инвестиционный климат, но, если помнить о цикличности экономики, о том, что экономический рост имеет склонность однажды замедляться, молодые стартапы будут первыми на выход».
Правда, это пока исключительно туманная перспектива. В этом году рост шведской экономики обещает превысить даже запланированные на 2017 год параметры. А это значит, что шведские стартапы будет так же активно менять качество нашей жизни. Даже если мы понятия не имеем, кому именно мы этим обязаны.Понравился материал?помоги сайту!
Тест
12 вопросов про самого остроумного композитора ХХ века
новости
18:33В Москве пройдет первая персональная выставка Владимира Марковича
17:31Чулпан Хаматова: арест Кирилла Серебренникова – трагическое событие
17:02«Стрелка» открыла набор в образовательную программу «Новая норма»
16:08В Москву едет группа W.A.S.P.
14:42Участниками поэтического онлайн-фестиваля станут 50 поэтов со всего мираВсе новости