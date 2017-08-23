Театральный критик Марина Давыдова опубликовала в своем фейсбуке обращение к российским театрам в связи с началом сезона и задержанием Кирилла Серебренникова. Редакция Кольты солидарна с этим текстом, републикует его и подписывается под этим обращением.

У меня в почте бессчетное количество писем. На заданный мне вопрос «что же теперь делать?» у меня нет ответа. Я боюсь, его сейчас ни у кого нет. Но я точно знаю, чего делать нельзя!

Потому что я получила изрядную порцию писем из разных театров, которые как ни в чем не бывало зовут меня (и, видимо, моих коллег тоже) на пресс-конференции по поводу открытия сезона.

У нас действительно грядет открытие сезона, и вот чего нельзя в ближайшее время делать — так это рассказывать о новых планах, объявлять фестивальные программы, презентовать разнообразные проекты, проводить какие-нибудь «школы молодого режиссера» так, словно ничего не случилось.

Первым и главным пунктом всех пресс-конференций, всех презентаций, всех интервью худруков прессе, всех театральных «ивентов» отныне должен стать вопрос о «деле Кирилла Серебренникова» — независимо от исхода сегодняшнего судебного заседания.

Доставка известного режиссера под конвоем из Петербурга в Москву — это столь зловещая рифма с арестом в 1939 году другого известного на весь мир режиссера, что даже самый равнодушный театральный деятель, хоть чуть-чуть знающий историю, должен бы вздрогнуть. Мантру «я не интересуюсь политикой» в театральной среде может сказать теперь только негодяй.

Я не знаю, что делать. Но я знаю, чего делать нельзя. Нельзя открыть нынешний сезон так, как будто ничего не случилось!!!!

Отдельное обращение к журналистам.

Уважаемые работники радио, сайтов, газет, журналов, телеканалов, я предлагаю всем вам и всем нам бойкотировать те коллективы, чьи руководители, худруки, директора, звезды, «фронтмены» будут отмалчиваться. Пусть они делают и дальше вид, что случившееся их не касается, а мы сделаем вид, что они, их открытие сезона, их очередные версии «Гамлета» или «Горячего сердца» не касаются нас.

Я призываю театры не молчать. Я призываю журналистов молчать о тех, кто молчит. Я говорю не о плане спасения — у меня его нет, я говорю исключительно о гигиеническом минимуме.

Давайте хотя бы не сделаем того, что делать стыдно.





















































































