Эпик фейл — и почему это классно

Текст продолжает совместный проект COLTA.RU с официальным сайтом Швеции в России Sweden.ru — «Например, Швеция».

В начале июня в Хельсингборге, городке на юге Швеции, открылся необычный музей. В числе его экспонатов — та самая злополучная «женская» шариковая ручка от Bic (в пастельных тонах и исключительно элегантной формы), туалетная вода марки Harley-Davidson (видимо, с запахом хайвэя), видеоплеер стандарта Betamax и TwitterPeek — загадочное устройство за 200 долларов, с которого можно было только писать в Твиттер.

Или вот еще экспонат. В книгах о провалах брендинга можно найти историю о том, как в 1980-х годах компания Colgate решила выпустить под своей маркой линейку замороженных полуфабрикатов — лазанью, готовые ужины для разогрева в микроволновке и так далее. Естественно, никто не хотел есть еду от производителя зубных паст и мыла, так что продукты бесславно провалились.

Найти оригинальную упаковку от этих блюд не удалось, поэтому в первом в своем роде Музее провалов выставляется «реконструкция». Когда на музей обратила внимание международная пресса, в музей почти сразу же позвонил «суровый юрист» компании Colgate-Palmolive, который заявил, что никто в компании не помнит никакой лазаньи.

Сэм Вест © Penguin Vision Photography

«Или у Colgate плохая память, или нас развел какой-то консультант по брендингу, который запустил эту городскую легенду много лет назад», — пожимает плечами директор, учредитель и куратор музея Сэм Вест. Он сетует, что пока, кроме «Колгейта», никто не выходил с ним на связь — «жаль, ведь можно было бы сделать столько всего интересного». Компании, по его словам, почему-то не хотят иметь ничего общего с Музеем провалов.

Коллекция музея — личное собрание Веста из примерно 70 инновационных продуктов, которые себя не оправдали, но при этом оказались достаточно интересны и «рассказывают какую-то историю», объясняет куратор. Психолог и специалист по инновациям, как он сам себя называет, Вест страшно доволен, что ради его музея люди специально приезжают в маленький Хельсингборг.

Например, в интервью журналу Failure (а кому же еще, как не журналу «Провал», давать такое интервью!) он рассказал, что к нему приезжают полные автобусы китайских туристов, которые хотят посмотреть на настольную игру от Дональда Трампа. Судя по его описанию, это что-то вроде страшно занудной «Монополии» из тех времен, когда Трамп еще не был 45-м президентом Соединенных Штатов — но на деньгах себя уже изображал.

© Penguin Vision Photography

У Музея провалов соответствующая культурная программа: в середине июля там прошел вечер экспериментального пива, на котором небольшая местная пивоварня поила всех желающих неудачными сортами напитка, а на следующий день в музее состоялся концерт классической музыки — из наименее популярных произведений Моцарта и Бетховена. 6 августа музей проведет открытый урок джазовой музыки, где предложит посетителям попробовать свои силы на саксофоне, тромбоне и других духовых инструментах — «два с половиной часа звуковой пытки», смеется Вест.

Потом экспозиция отправится в путешествие по миру: увидеть ее можно будет, например, на конференции шведской технологической компании Semcon, в Стамбуле, Майами, Нью-Йорке и в родной для Веста Калифорнии. Там музей покажет и расскажет стартаперам, похожим на персонажей «Силиконовой долины», что в своих неизбежных провалах они тоже стоят на плечах гигантов.

© Penguin Vision Photography

Ведь гиганты ошибаются не хуже стартаперов: в музее есть, например, Coca-Cola BlaK, кофейный напиток, который корпорация зачем-то выпустила в 2006 году, необъяснимо зеленый кетчуп Heinz, одна из самых ранних версий Google Glass и Apple Newton — карманный персональный компьютер, выпуск которого из-за технических проблем и высокой цены благоразумно прекратил Стив Джобс.

Вест говорит, что просто поленился устраивать музей в более крупном городе или в той же Калифорнии, но на самом деле в 2017 году Стокгольм занимал второе после той же Кремниевой долины место по количеству компаний с оценкой более миллиарда долларов на душу населения. Он же занимает второе место по количеству быстрорастущих компаний. В 2016 году шведские технологические стартапы привлекли более полутора миллиардов евро финансирования — только в Стокгольме базируется около 20 тысяч мелких компаний.

© Fredrik Segerfalk

«Мы должны принимать провалы, если хотим прогресса. Я бы хотел, чтобы посетители музея понимали важность провалов и ценили их как возможность для развития», — говорит куратор музея. В Швеции это хорошо понимают: там построили специальный музей для единственного в мире сохранившегося парусного корабля XVII века — «Вазы».

Этот флагман шведского флота, названный в честь царствовавшей тогда династии, опрокинулся и затонул в первый же выход из Стокгольмской гавани. Так что шведы даже проваливаются с блеском и великолепием.