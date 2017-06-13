 
13 июня 2017ОбществоРеальность.com на Colta
52660
Preview_cover_picture«Ребята, не будьте псами режима» Preview_cover_picture«Батюшка, можно закругляться, пожалуйста?» Preview_cover_picture«А чего голосовать-то? Сами отметьте!» Preview_cover_picture«Лесбиянки Царство Божие не наследуют» Preview_cover_pictureКак голосовала Украина: от села Ромашки до Киева Preview_cover_pictureПорошенко усмиряет «Правый сектор» Preview_cover_pictureКак вязали Артура Морякова Preview_cover_pictureКак прессовали крымских татар Preview_cover_pictureБеспорядки в Пушкине: «Вы лыбитесь прямо в лицо народа» Preview_cover_pictureТри 9 Мая Preview_cover_pictureКак Донецк и Луганск голосовали в Москве Preview_cover_picture«Не дали, гады, сепаратисты, устроили тут качели»
Смотреть все материалы

«Ребята, не будьте псами режима»

Как вчера разгоняли протестующую молодежь на Тверской — а она оборонялась и говорила с ОМОНом. В ролике проекта «Реальность»

 
Detailed_picture© Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

 

Смотрите другие выпуски «Реальности»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии

Новое в разделе «Общество»SpacerСамое читаемое

Сегодня на сайте

Россия.docТеатр
Россия.doc 

Документальный театр в регионах: «Речь» Руслана Маликова и не только

14 июня 20174790
LodenЛитература
Loden 

COLTA.RU публикует текст из новой книги Александра Тимофеевского

14 июня 201739910