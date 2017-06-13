«Ребята, не будьте псами режима»
Как вчера разгоняли протестующую молодежь на Тверской — а она оборонялась и говорила с ОМОНом. В ролике проекта «Реальность»
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