Смотрите фильм «Саша, Лена и железный дракон»
О снесенных хрущевках и о судьбах их жителей — в документальном фильме Елены Демидовой
Хрущевки начали сносить не сегодня, а еще задолго до масштабной собянинской «реновации». Режиссер-документалист Елена Демидова следила за историей сноса московской пятиэтажки и судьбой людей, которым некуда из нее податься, еще в 2012 году. Сегодня этот фильм приобрел новую актуальность — и Кольта благодарна Елене Демидовой за возможность его показать у нас на сайте.
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