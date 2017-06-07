Смотрите фильм «Саша, Лена и железный дракон»

Хрущевки начали сносить не сегодня, а еще задолго до масштабной собянинской «реновации». Режиссер-документалист Елена Демидова следила за историей сноса московской пятиэтажки и судьбой людей, которым некуда из нее податься, еще в 2012 году. Сегодня этот фильм приобрел новую актуальность — и Кольта благодарна Елене Демидовой за возможность его показать у нас на сайте.