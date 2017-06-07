 
7 июня 2017Общество
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Смотрите фильм «Саша, Лена и железный дракон»

О снесенных хрущевках и о судьбах их жителей — в документальном фильме Елены Демидовой

 
Detailed_picture© «Камер-Тон-Фильм-Русь»
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Хрущевки начали сносить не сегодня, а еще задолго до масштабной собянинской «реновации». Режиссер-документалист Елена Демидова следила за историей сноса московской пятиэтажки и судьбой людей, которым некуда из нее податься, еще в 2012 году. Сегодня этот фильм приобрел новую актуальность — и Кольта благодарна Елене Демидовой за возможность его показать у нас на сайте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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