Ты как я в молодости, только лучше

Приветствие

Уважаемый МИР,

сочетание самоописания и самокопания — комбинация, затруднительная для навязчивого невротика, и потому взрослеющие способны лишь осознать происходящее, но не проанализировать его.

Коллективность, взятая в рабочую гипотезу, деперсонализирована по нескольким причинам: во-первых, мы в своих произведениях представляем визуальное восприятие до интерпретации, виртуальный контекст взрослеющих подростков и кидалтов, а не каждого в отдельности — ищущего и прокрастинирующего в бесконечной прогулке по миру пабликов «ВКонтакте», избежавшего сдержанной самофильтрации в Фейсбуке с идеальным списком друзей без одноклассников. Во-вторых, аскетичности неоткуда было взяться, стилевой избыток цифрового историзма, сформировавшего наши вкусы, случаен, подобно тому как любой набор предпочтений из меню массовой культуры обусловлен исключительно биографическими данными.

Говоря, однако, об общности одного поколения, чье детство пришлось на первую декаду двухтысячных на постсоветских территориях, усвоившего более-менее одинаковые социальные и культурные нормы, разделяющего схожие условия взросления и испытывающего схожие проблемы с коммуникацией, говоря об опыте, который испытываем и мы, ангелы-анонимы, как часть этого поколения, — мы предлагаем каждому вернуться к своему детству в качестве не источника эмоциональной мастурбации, а ресурса творчества и силы для коопераций.

Есть будущее, которого мы больше не можем ждать. Необходимо возвратиться к храбрости ничего не знающего, новичка в классе, запинающегося, делающего ошибки, загруженного нелепыми мечтами, который без толики сомнения вступит в команду SOS, от которой обалдеет этот скучный мир!

P.S. Если вы — случайно залетевшая в комнату бабочка (часть Вселенной) и хотите присоединиться к нам, вам вовсе не обязательно с нами дружить и разделять нашу биографически опосредованную эстетику. Дружите со своими друзьями. Просто следуйте этой простой инструкции о том, как стать самым изысканно-крутым, использовав накопленный во время прокрастинации потенциал. И помните о том, что лишения, которые вам предстоят, — ничто по сравнению с состоянием души, молодости и революции. Это правда греет.

С верой, надеждой и любовью,

ЧухМих









Словарь имени Мыльных Пузырей

История знала немало мыльных пузырей — от тюльпаномании в Голландии XVII века до коллекционирования прилипал из «Дикси». Когда станет скучно, мы всегда можем сделать их из корпуса ручки, воды и средства для мытья посуды. Ничто не вечно, особенно в мире социальных сетей, где прокрученное однажды исчезает бесследно (только если ты не позаботился заранее и не поставил проницательный лайк). Сегодня подростки верят в вечность того, о чем идет речь, сегодня умер Бауман (UPD: релевантный пример на момент написания текста), и они знают все о текучей современности, а завтра она остановится. Мы не знаем, что случится с этими словами и образами завтра, но сегодня они ткут МИР. Его визуальная сторона — попытка представить, как бы выглядел мир, в котором мы были бы представлены, как нас ни мало.





Класс А

Ученики класса А (которого, скорее всего, не существует в коллективной реальности, но который и не является вымышленным) — особенные со всех сторон — и самые лучшие. В боевых нарядах, с верой в свое самое лучшее одеяние (с Avito, б/у), самого лучшего друга (присваивающего тебя капиталиста), самую лучшую страну (внутренний эмигрант) — не потому, что все это действительно самое лучшее. Но самое любимое на свете.





Нео-дружба

Подростки встречаются с большим парадоксом — невозможностью реальной коммуникации в Web 2.0. Ты видишь и читаешь людей, с которыми так хотелось бы подружиться. Возможно, они даже есть у тебя в друзьях. Не хватает лишь чуточку смелости! Для тех, кто одинок в реале, для тех, кто верит в дружбу как основу для возникновения сообщества, это трагедия, личная и общественная. Одинокие сингулярности, не складывающиеся в множества, грустно ничего не создают и не могут быть политическими. Но среди нас есть такие, как Нео. Как мы знаем, Нео бросает вызов красной пилюле (не очень-то перспективный молодой человек) — тут и начинаются переключение и всегда сопутствующие в таких делах ЛЮБОВЬ и ПРЕДАТЕЛЬСТВО, ВЕРА и СОМНЕНИЕ. И другие человеческие переживания.

Кажется, только любящие существа могут оказаться избранными.





Ангелы-анонимы

Герои культуры без контекста, без увесистого задника, герои, к команде которых может присоединиться каждый. Взрослеющим не нужны прилипшие к языку означающие, они и так перегружены пронзающими сознание потоками образов. Однако самое время задать себе вопрос: как ты узнал то, что ты знаешь о?





Метамодернизм

О метамодернизме как изменении и состоянии культуры уже семь лет назад написали голландские философы.

Но подростки — серьезные вкладчики в метамодернизм, его первооткрыватели. Дружба и одиночество, ревность и самоуважение. Маленькие разочарования, маленькие триумфы — и все такое драматичное. Чтобы познать мудрость поколения, поймите: мы движемся единственно ради самого движения. Давно известно, что все обречено на провал. Нам просто уютно здесь МЕЖДУ модернизмом и любым «пост-».

Не верьте нам и не верьте в авторитеты. Можно писать только наполовину критично. Это мета.





Face FC

Американизированная культура, маленький запретный праздник со вкусом глутамата натрия. Ох уж эти детки, они все принимают всерьез и за чистую монету. Вот невредный совет старшему поколению по сотрудничеству, который мы нашли в интернете: кола и Фейсбук снимают ржавчину с любой коллекционной монеты. Да-да, мы слышали про корпоративное рабство по ту сторону кассы, но, покупая картошку фри, не смогли отказаться от полосатых гольфов Рональда Макдональда и случайно помогли детям. Родители, как вы ни старайтесь, мы не поймем, что для нас вредно, пока не заработаем свою первую язву… Мы повзрослели и признаем, что это было частью нашей жизни, но утопическая точка конца детства — взрослый мир — оказалась такой же противоречивой. Мы есть противоречие «Байкала» и колы, «ВКонтакте» и Фейсбука, мы хотим наслаждаться, но при этом пытаемся деконструировать. Наивные мечты о Гранте как Вознаграждении за то, что ты — это ты, живут в нас как часть воспоминаний о детстве, в котором тебя любят просто так.





Модный МИР

Что, если нам придется защищать МИР, какие наряды подобрать к такому невозможному случаю? Надевайте на себя ваши любимые побрякушки, включайте воображение, вспомните о веселой детской игре в переодевания.

М — модные тенденции.

Чтобы предложить другой вариант прохождения квеста подросткам и детям (а мы — дети друг друга), нужно разобраться в тенденциях, но помните: они обращают внимание и уважают только самых-самых крутых. Не оплошайте.

И — ирония.

Не привыкайте к наряду, иначе от вас будет пахнуть рутинной уверенностью, экспериментируйте каждый день. Меняйтесь вместе со временем, путешествуйте во времени, временами дайте себе отдохнуть.

Р — рукотворность.

Главный ключ к познанию своих супергеройских способностей. Это же очевидно, что никто не понимает тебя лучше, чем ты сам. Да, и Человек-паук это знал, и Боуи, и даже твоя бабуля.

Паучья почта

МИР нуждается в героях, в новых светилах. Белый свет экрана, пройдя через призму любительского бескорыстия, разлагается на цвета и дает спектр. Спешите войти в историю родных паучьих сетей, будьте смелыми сообщниками по дружественному искусству!

Изучив спектр, можно выяснить, из чего же состоит цифровой свет. Нецелесообразность, процессуальность, созидательство и разрушательство вне возраста, оценки, глобальных целей и манифестаций.

Приглашаем всех в нашу онлайн-галерею «ВКонтакте» «ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ». Твое современное искусство на каждый день.





You Can Only Deconstruct What You Love. What You Love?

Это НАШ ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС! Мы записали свой первый МИКС, несмотря на то что он никогда не окажется у тебя в плеере, потому что твой айпод давно умер, а деталей для починки уже не выпускают.

Хотя выдуманные герои — ангелы-анонимы — предоставляют место для ненаписанных личных историй, в этом МИКСе были использованы мелодии нашего взросления.

Заставка из мультфильма «Ох уж эти детки», где используется ракурс съемки, передающий взгляд детей на взрослый мир (привет героям Nickelodeon); Gorillaz — «Kids with Guns», анонимная виртуальная рок-группа, истоки отечественной Глюкозы; JoJo — «Leave (Get Out)» — первая боль и первый бунт; Юлия Савичева — «Корабли» — спасибо, что была с нами честной и плакала во время эфира, когда это еще не стало мейнстримом. Мы верили, что только ты из всех фабричных звезд пользуешься тоником МИА от прыщей, продакт-плейсмент которого входил в ваши контракты начинающих адептов поп-культуры. Если ты читаешь это, знай: твоя музыка навсегда в наших сердцах.

Мы не считаем терапевтический эффект и чувство радости, получаемые от любовно упомянутых выше коммерческих продуктов (и всех других цитат, используемых подростками), мнимыми. Цитатность метамодернизма осуществляется с позиций искренности и поиска источника вдохновения. Появление интернета и виртуального архива, возможность смотреть, слушать и читать что угодно когда угодно выступили рычагом для осознанного управления массовой культурой. Сознательное формирование культурного бессознательного в новой техносреде, отношения нового поколения с культуриндустрией выступают логичной реакцией на глобализацию (и ее проблемы). You can only deconstruct what you love.