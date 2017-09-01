Земля уплывает из-под ног

Текст продолжает проект об экологии «Переменная».

«У Санкт-Петербурга репутация морского города, но если разделить все доступные в черте города пляжи на количество жителей, мы получим один сантиметр береговой длины на одного жителя. Рекреационных зон явно не хватает. Типичный пример тому — город Ломоносов, расположенный в 40 километрах от центра Петербурга (и входящий в его состав), — жители не имеют выхода к морю практически совсем», — рассказывает Ольга Сенова, руководитель общественной организации «Друзья Балтики», живущая на южном берегу Финского залива уже более 30 лет.

Даже имеющиеся пляжи зачастую не получают одобрения санитарных инспекторов — так, этим летом Роспотребнадзор разрешил купаться только в одном озере в Петербурге и порядка 30 рек и озер Ленинградской области. «Но важно не только купаться, но хотя бы отдыхать на берегу и дышать морским воздухом», — говорит Сенова.

Отсутствие пляжей в Ломоносове вызвано в том числе популярностью берега для расположения портов. Буквально на территории города расположены военный, угольный, гидрографический порты, строится новый многофункциональный портово-перегрузочный комплекс Бронка.

Один из доступных сейчас выходов к морю в Ломоносове — площадка Янтарь, насыпная территория площадью около четырех гектаров, образованная в 2008 году. Формально данная территория имеет статус «временный склад песка», но по факту уже более восьми лет используется как «стихийная» рекреационная зона. «Это единственный участок в Ломоносове, где есть подход к воде и возможность отдыхать на чистом песчаном берегу. За более чем восемь лет площадка заросла травами, кустарниками и лиственными деревьями», — рассказывает Ольга Сенова.

У Санкт-Петербурга репутация морского города, но на одного жителя приходится один сантиметр доступного пляжа в городской черте.

Пока на территории стихийного пляжа купаться официально запрещено — поблизости выходят трубы ливневой канализации, однако у администрации существуют планы их убрать, подключив канализационные стоки города к очистным сооружениям. Местные жители и экологические активисты не раз предлагали создать официальный пляж на территории песчаной площадки Янтарь. Как рассказывают экологи, власти на словах разделяют понимание проблемы, однако для официального создания пляжа существует много бюрократических препон, прежде всего, в области оформления территории в пользование муниципалитета — в том числе потому, что воды Финского залива находятся в федеральном ведении.

В результате жители решили обживать пляж самостоятельно. В начале июня несколько общественных экологических организаций устроили на территории площадки «Климатический пикник» — развернули зону отдыха со столиками, шезлонгами и тентами, устроили площадку экологических игр, проводили экоэкскурсии, рассказывали посетителям о месте, проводили занятия йогой, говорили с местными жителями об их видении будущего территории. Хотя день выдался холодным и дождливым, на мероприятие пришло более 60 человек. В конце августа на территории стихийного пляжа прошел Ораниенбаумский морской фестиваль (Ораниенбаум — прежнее название Ломоносова), где жители города также попытались обсудить дальнейшие идеи по развитию пляжа. Сейчас местные активисты собирают идеи мероприятий на пляже от жителей города с целью «преобразования» территории. Два главных условия — не въезжать на пляж на автомобилях и убирать за собой мусор. Пока наибольшую популярность получили проекты строительства пляжной мебели из палет.

Впрочем, важность пляжа не ограничивается его рекреационными функциями. Как говорят исследователи, пляжи играют крайне важную роль в берегоукреплении, гася волны и штормы, разрушающие берега и «съедающие» побережье. «Именно на территории такой площадки, как Янтарь, хорошо можно было бы отработать методы берегоукрепления, показав, как “правильно” восстанавливать и поддерживать пляжи», — говорит Ольга Сенова.

В самом Ломоносове проблема разрушения берегов не стоит столь остро — главным образом потому, что естественных берегов в городе практически нет, кромка залива упирается в причальную стену. Но уже в двух километрах от Ломоносова в сторону центра Петербурга берега начинают «отступать» довольно существенно.

© Владимир Журавлев

Дарья Рябчук из Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А.П. Карпинского в Санкт-Петербурге уже много лет изучает наиболее эффективные способы берегоукрепления в условиях усиления штормов, повышения уровня моря и отступления береговой полосы. В Петербурге наиболее разрушительны для берегов зимние штормы: когда нет прибрежного льда, волны и ветер разрушают берега намного быстрее. Интересно, что, как отмечает Рябчук, проблема разрушения берегов практически отсутствует у финских соседей. «У нас все хуже — более длинный разгон волны, а также выровненные берега приводят к тому, что средняя скорость отступания берегов — от 25 сантиметров до полуметра в год», — говорит эксперт.

По мнению Дарьи Рябчук, в ближайшие 100 лет регион ожидает усиление негативных процессов: так, в районе Комарово к концу века при оптимистическом сценарии берег отступит на 50—70 метров, при пессимистическом — на 200. Для адаптации к этим изменениям эксперт предлагает перепланировку приморских территорий (в том числе перенос зданий), эффективные берегозащитные мероприятия, создание и поддержание искусственных пляжей с дюнами.

Проблему отступания берегов во многом усугубляют и сами жители, добывающие песок и гравий с подводного берегового склона для строительства коттеджей, рассказывает Дарья Рябчук. Это приводит к разрушению дюн — естественной природной системы берегозащиты. В результате жители прибрежной полосы, владельцы ресторанов и домов отдыха вынуждены применять стихийные «жесткие» методы для укрепления берегов, например, строя вертикальные волноотбойные стенки или создавая каменные «наброски».

«Но такие меры приводят лишь к ухудшению ситуации, — говорит Дарья, — снижая ценность побережья, эти стенки переживают лишь один шторм, усиливая удар». По словам эксперта, самый эффективный метод противодействия штормам и разрушению берегов — регулярное «подсыпание» песчаных пляжей, где нагонная волна будет «гаситься».

Прогнозы последствий климатических изменений для побережий вокруг Петербурга пока также неутешительны. Так, по словам профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина, комплекс защитных сооружений (дамбы) фактически делит территорию города на «внутреннюю» (защищенную от штормов и наводнений) и «внешнюю», более им подверженную. Туда попадают в основном территории за пределами дамбы на северном побережье Финского залива. Ситуация на южном берегу Финского залива несколько лучше, но и там исследователи отмечают пять аварийных участков, где скорость «ухода» берегов составляет 30 метров в год.

© Владимир Журавлев

По словам Валерия Малинина, разница наводнений для Курортного района при открытых и закрытых створках дамбы может быть до полуметра — дело в том, что нагонная волна, идущая с открытого моря, отражается от дамбы и ударяет как раз на побережье. Таким образом, комплекс сооружений, защищающий исторический центр города, фактически усиливает нагонную волну для территорий, расположенных вне дамбы, где даже уровень наводнения в шесть метров может стать катастрофическим.

Так, в случае волны в один метр в Сестрорецке может быть затоплена территория до 167 метров, а в случае волны в четыре метра — до 730 метров вглубь суши от берега. Валерий Малинин прогнозирует также дальнейшее затопление пляжей и размыв берегов, который грозит причинением многомиллиардного ущерба экономике и благосостоянию города и его жителей.

Отметим, что проблему «ухода» и разрушения берегов признают и в администрации Петербурга. Заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по природопользованию Иван Серебрицкий, выступая на Климатическом форуме городов в Москве в конце августа, также называл разрушение и отступание берегов одним из важнейших последствий изменения климата для Петербурга. Серебрицкий подтвердил неэффективность и устаревание средств берегозащиты — в том числе самостоятельных мер, принимаемых владельцами гостиниц и ресторанов.

Институт имени Карпинского еще в 2015 году разработал генеральную схему берегозащиты для Петербурга. Правда, ее реализация до сих пор «зависает» — главным образом, по той же причине, что мешает и официально оформить пляж Янтарь: управление всеми водами в Петербурге находится в федеральном ведении, а берегами и пляжами — в региональном. Впрочем, один из главных советов авторов генсхемы — как раз создание искусственных песчаных пляжей в комплексе с пляжеудерживающими сооружениями (буны с волноломами). И тут «краудсорсинговый» пляж Янтарь может стать хорошим примером.