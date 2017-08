Ударим словом по потеплению

Текст продолжает совместный проект COLTA.RU с посольством Великобритании об экологии «Переменная».

«Капитализм против климата. Это меняет всё»(«This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate»)

Автор: Наоми Кляйн

Кому: тем, кто хочет окончательно во всем разобраться

Сама Наоми Кляйн описывает свою книгу так: «Книга о климатических изменениях для людей, которые не читают книг о климатических изменениях». Это правда: книга не о климате. Точнее, не только о климате. Она о любимой теме Кляйн — о темных секретах свободного капитализма.

Первая книга Наоми Кляйн «No Logo» стала настоящим манифестом движения антиглобализма и альтерглобализма (это когда не просто против ценностей западного либерализма, но и за справедливость). Затем «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф» (книга и почти дословный документальный фильм) продолжили разоблачать современный капитализм.

Следующее масштабное расследование в 500 страниц подробно объясняет то, что бывший главный экономист Всемирного банка Николас Стерн как-то сказал одним предложением: что изменение климата можно считать величайшим примером несостоятельности рынка, когда капитализм не может решить задачу защиты окружающей среды.

«Капитализм против климата» — настольная книга для всех, кто уже в теме (количество аргументов тут зашкаливает), и прекрасное введение в тему для тех, кто до этого относил проблемы экологии к чему-то далекому, для хиппи и веганов. После книги просто не остается вопросов. «Нарушение прав природы и нарушение прав человека всегда идут в комплекте», — говорит Кляйн. И книга помогает сложить все элементы головоломки в довольно шокирующую картину.

Лучше всего в этой книге то, что после пары сотен страниц обличений Кляйн сосредотачивается на том, что климатический кризис может послужить катализатором огромных, но позитивных социальных трансформаций. Правда, это потребует совершенно иной экономической системы. Не договоренностей и ограничений, сокращений выбросов и смутных надежд на геоинжиниринг (масштабное вмешательство в климатическую систему, чтобы ее «охладить») или перелет на Марс. Это означает отмену самой идеи бесконечного экономического роста. Малыми мерами, кажется, не обойтись. То, что Кляйн узнала в процессе расследования для книги, по ее словам, «меняет всё». Точно так же как «всё» изменит глобальное потепление.

Муж Наоми Кляйн, режиссер Эви Льюис, сразу после выхода книги начал снимать документальный фильм. Рассчитывает он на тех, кто книгу не читал (те, кто читал, уже все знают). Продюсерами фильма выступили Памела Андерсон, Дэнни Гловер, Вивьен Вествуд, Альфонсо Куарон (он, кстати, снял рекламу-короткометражку для «Доктрины шока» и сделал это для Кляйн совершенно бесплатно) и много других знаменитостей.

И, хотя сама Кляйн однажды сказала, что «видела будущее, и оно выглядит так, как Новый Орлеан после урагана “Катрина”», и книга, и фильм умудрились не превратиться в апокалиптическую проповедь, а оставляют желание на что-то надеяться и что-то еще делать.