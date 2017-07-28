Взяли (в) клещи

Текст продолжает совместный проект COLTA.RU с посольством Великобритании об экологии «Переменная».

Лето, которое, кажется, все-таки решило наступить на большей части России (Сибирь, скажем, еще в июне страдала от жары), поманило всех на природу. А там, естественно, ждут клещи, которых ни дождь, ни холод, ни жара особенно не смущают. Клещей вообще трудно смутить летней погодой, говорят эксперты. Иксодовые клещи — одни из самых распространенных — встречаются в России в том или ином количестве на всей территории страны вплоть до побережья Тихого океана.

«Самое большое заблуждение — что клещи прыгают с деревьев. Нет, они живут в траве и чаще всего ползут снизу», — рассказывает группе журналистов паразитолог в подмосковном лесу.

Группа журналистов вдыхает свежий воздух лиственного леса, брезгливо морщится и почесывается от подробностей клещевой активности. Журналисты испытывали новые костюмы от клещей, потому что, по уверениям научного сотрудника, «никакие репелленты от этих тварей не спасут», только плотная упаковка самого себя в герметичную одежду и «обязательно высокие резиновые сапоги, чтобы соскальзывали».

Такие выезды по случаю «атаки клещей» случаются каждый год весной, совсем как регулярные наблюдения за тем, как рубят новогоднюю ель. Потом выходят заметки о технике безопасности и о болезнях, которые передают клещи, а потом все стихает — и так до следующего года.

«Ни комарам, ни мошкам, ни тем более клещам не грозит попадание в Красную книгу ни при каких обстоятельствах», — написал в одной из своих работ известный специалист по клещам профессор Андрей Алексеев.

Больше 50 лет ученый занимался паразитами и тем, как они сосуществуют с человеком. Клещ сам по себе для человека не опасен, но он — идеальный переносчик опасных для Homo sapiens заболеваний. В его арсенале — смертельно опасный клещевой энцефалит, боррелиоз, или болезнь Лайма, несколько видов лихорадок и прочих болезней.

За последние полвека климат под воздействием человека начал меняться, и паразитологам оставалось только удивляться, как стремительно «заселяет» клещ новые территории (и как быстро меняется тело самого клеща, но не столько из-за климата, сколько из-за выбросов тяжелых металлов промышленными предприятиями).

Ни комарам, ни мошкам, ни тем более клещам не грозит попадание в Красную книгу ни при каких обстоятельствах.

Ученые Зоологического института Российской академии наук считают, что главный фактор распространения переносчиков, то есть клещей, и возбудителей «южных инфекций» в северные районы — глобальное потепление. Оно же обеспечивает клещам возможность «растянуть» период сезонной активности. Клещам помогают, например, те же птицы: они мигрируют с пернатыми хозяевами — а ведь пути миграций птиц из-за потепления тоже могут измениться.

Чтобы оценить, на какой территории ждать появления клеща, ученые анализируют спутниковые снимки. Эти исследования позволили сопоставить температуру, влажность почв и характер растительных сообществ, которые благоприятны для существования иксодовых клещей.

По прогнозам ученых, распространение клещевых энцефалитов и других инфекций как в Европе, так и в России будет происходить на северо-восток, в широтном и долготном направлениях, а также вверх по высоте над уровнем моря. Клещи еще в 1999 году освоили датский остров Борнхольм, а к 2009 году их обнаруживали уже на всей территории Дании. В Швеции они атаковали зайцев и ежей — в 2016 году охотники жаловались, что зайцев стало намного меньше.

В России же клещ уже «дополз», например, до Карелии и границы с Финляндией. В 2014 году отмечены случаи появления энцефалитных клещей в Якутии — пока это единичные случаи, но дальнейшее потепление поможет иксодовым клещам протоптать тропинку и туда.

«Я бы сказал, что для клещей не так важны лето и жара, как теплая зима. Мягкие зимы позволяют клещам выжить и способствуют увеличению их численности», — поясняет заведующий отделом арбовирусов и лабораторией биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Минздрава РФ Александр Бутенко. Теплая погода «всего лишь» продлевает активность членистоногих: они раньше появляются и позже впадают в «спячку».

Интересно, что помимо бонусов от изменения климата клещи, как и люди, могут получить и неприятные последствия. Губительным для клещей может быть нарушение паразитарной цепочки. Клещ — существо зависимое: жить полной жизнью может только на теле у хозяина. Если какие-то климатические неприятности случатся с хозяевами клещей, устоявшиеся на данный момент паразитарные цепочки могут разрушиться — и это остановит победоносное шествие клещей по планете.

Грозит ли нам клещевой апокалипсис или нет, без мер предосторожности — правильной одежды и внимательности — все равно никуда. А вот обрабатывать территорию от клещей, по мнению Бутенко, бессмысленно — все равно что пытаться бороться с природой. «В 60-е годы это было очень популярно — обрабатывать леса и поля от клещей. Распыляли препарат ДДТ, который, как позже выяснилось, настолько токсичен, что причиняет серьезный вред здоровью человека. Кроме того, ДДТ накапливался в почве и также угрожал человеку гораздо больше, чем клещ. Я согласен, что обработку надо проводить рядом с детскими лагерями или какими-то еще местами отдыха, но все подряд опрыскивать смысла нет никакого», — поясняет ученый.