От перемены мест

Текст начинает совместный проект COLTA.RU с посольством Великобритании об экологии «Переменная».

Встречаются две планеты, одна другую спрашивает: «Как твои дела?» «Неважно, — отвечает та, — подцепила где-то гомо сапиенс». «Не волнуйся, — говорит первая. — У меня тоже такое было, это быстро пройдет».

Доля правды в этой шутке больше, чем хотелось бы. Влияние человека на окружающую среду настолько велико, что геологическую эпоху, в которой мы живем, все чаще называют антропоценом — несмотря на то, что по геологическим меркам человечество появилось где-то позавчера.

Сжигая уголь, газ и нефтепродукты, вырубая и сжигая леса, люди уже увеличили концентрацию углекислого газа в атмосфере до рекордных уровней и продолжают это делать. Глобальное изменение климата реально и представляет угрозу — с этим согласны и мировые, и российские климатологи.

Чтобы понять масштаб этой угрозы, можно взглянуть на знаменитые «Часы Судного дня», на которых сейчас без двух с половиной минут полночь. Сразу после охлаждения отношений США и России, на которых приходится 90% мирового ядерного оружия, и Северной Кореи хранители часов вспоминают продолжающееся глобальное потепление. Причем третья мировая пока, к счастью, не началась, а вот климат уже меняется необратимо — и избежать потерь переговорами по дипломатическим каналам с ним не выйдет.

Итак, эпоха перемен, в которую не рекомендует жить китайская народная мудрость, в XXI веке приобрела вполне физическое измерение: ее можно описать градусами, процентами и мегатоннами выбросов в атмосферу. Своеобразной хроникой этой эпохи станет наш новый раздел «Переменная», созданный при поддержке посольства Великобритании в России.

Казалось бы, где Кольта с ее разделами об академической музыке и театре, а где парниковые газы? Свою задачу мы видим в том, чтобы за деревьями климатических уравнений увидеть лес повседневной жизни. Потому что больше всего глобальное потепление, как известно, угрожает не белым медведям или императорским пингвинам, а семи — уже скоро девяти — миллиардам людей. Угрожает засухами и наводнениями, тайфунами и ураганами, как совсем недавно в Москве.

Нас на Кольте интересует изнанка действительности, ее второе и третье дно, шестеренки под капотом прогресса. Изменение климата — это настолько глобальный сдвиг всей системы координат человечества, что его последствия можно разглядеть где угодно, от астрономии (капризным наземным телескопам нужен конкретный климат, сухой и безоблачный) до ядерной энергетики (безопасной с «парниковой» точки зрения, но спорной с других). Вместе с климатом Земли меняется сам уклад нашей жизни — сначала медленно и незаметно, а потом 90-метровые ветряки, похожие на марсианские корабли из «Войны миров», вырастают среди пейзажей Ульяновской области.

«Переменная» вместе с вами зафиксирует, изучит и осмыслит все эти атмосферные (в прямом и переносном смысле) сдвиги.

Так что — как вам погода?