Вопрос веры

Текст продолжает совместный проект COLTA.RU с посольством Великобритании об экологии «Переменная».

Реальность глобального потепления доказывают многочисленные исследования и расчеты, однако большинству людей оно кажется чем-то слишком абстрактным и далеким. Из-за этого убеждения людей в том, что глобальное потепление действительно происходит, колеблются, и, как показывают исследования психологов, на них влияют самые разные факторы: от новостей по телевизору до температуры за окном.

Погода за окном

«Знание о глобальном изменении климата, как мы подозреваем, состоит из противоречивой смеси слабо связанных политических убеждений, социальных и ситуативных факторов и научных данных», — считают американские психологи.

Они наблюдали, как после необычно сильных снегопадов, обрушившихся на Восточное побережье США в 2010 году, новостные издания стали сомневаться в реальности глобального потепления. Тогда ученые решили проверить, как связаны погодные явления и глобальное потепление в головах у людей.

Психологи опрашивали жителей Америки и Австралии, верят ли те в глобальное потепление, насколько их это беспокоит и кажется ли им, что день опроса был холоднее или теплее, чем обычно бывает в такое время года. Они обнаружили, что, если респондентам казалось, что погода в день опроса какая-то слишком теплая, они были больше склонны верить данным о глобальном потеплении, больше беспокоились по этому поводу и жертвовали больше денег благотворительным организациям в этой области.

Эти выводы уточняет работа британских ученых, которые исследовали, как сказались на восприятии глобального потепления публикой холодные зимы в Европе в конце 2000-х годов. Оказалось, что большая часть британцев видела в необычных холодах подтверждение тому, что климат на планете меняется. Ученые связывают этот контринтуитивный вывод с тем, что британские СМИ стали больше говорить об «изменении климата», нежели о «глобальном потеплении». Соответственно, люди стали воспринимать странную, необычную погоду как признак того, что с климатом и вправду происходит что-то не то.

Влияние СМИ

СМИ — важный и влиятельный источник информации о климатических исследованиях, ведь они переводят сложные тексты этих исследований с экспертного на человеческий язык: как показало изучение докладов Межправительственной группы экспертов по изменению климата, читать их даже труднее, чем публикации в научных журналах.

Однако журналисты тоже освещают проблемы изменения климата по-разному. Например, телеканал Fox News известен своим критическим отношением к проблеме глобального потепления. Профессор Стэнфорда Джон Кросник проверил, как влияет просмотр новостей этого канала на отношение людей к глобальному потеплению, и пришел к выводу, что постоянная аудитория канала Fox News в глобальное потепление не верит, ученым не доверяет и убеждена, что ограничения выбросов парниковых газов плохо скажутся на экономике США.

Если респондентам казалось, что погода в день опроса какая-то слишком теплая, они были больше склонны верить данным о глобальном потеплении и жертвовали больше денег благотворительным организациям в этой области.

Правда, как отмечает сам исследователь, невозможно с уверенностью говорить о том, что это новости Fox News формируют отношение зрителей к глобальному потеплению, а не, наоборот, люди с определенными убеждениями чаще смотрят близкий им по духу Fox News.

Впрочем, как выяснил Кросник, даже когда посыл в целом верный, его легко испортить неправильной подачей. Его эксперименты показали, что, когда ученый от описания собственно научных данных переходит к призывам потребовать от правительства действий по борьбе с глобальным потеплением, доверие к нему сразу падает вместе с верой в реальность изменения климата в целом.

От слов к делу

Даже если людей удастся убедить в том, что климат меняется, это еще не значит, что они из-за этого изменят свое поведение и станут экономить электроэнергию. Американские ученые, исследовавшие эту проблему, считают: люди просто не верят, что их скромный вклад может что-то изменить.

В частности, они проводили такой эксперимент: давали испытуемым читать статьи, которые либо подчеркивали значимость индивидуального вклада в борьбу с глобальным потеплением, либо, наоборот, занижали ее, представляя действия, доступные обычному человеку, как незначительные и бесполезные. Ученые обнаружили, что после чтения статей второго типа испытуемые начинали тратить больше электроэнергии, чем в начале исследования, уверившись, что экономить ее все равно бесполезно.

Советы психологов

Раздумывая, что со всем этим делать, психологи дают следующие рекомендации.

Во-первых, отмечают они, статистическая информация и математические расчеты большинству людей ни о чем не говорят, куда важнее для них личный опыт. Поэтому, например, всех волнует проблема терроризма, потому что такие события сильно воздействуют на эмоции, хотя реальный шанс оказаться жертвой теракта невысок. Напротив, глобальное потепление происходит незаметно, и его последствия трудно наблюдать напрямую.

Действительно, тающие льды Арктики далеки от большинства из нас, а связь реальных бедствий, таких, как наводнение в Крымске в 2012 году или экстремально жаркое лето 2010 года, с глобальным потеплением неочевидна, хотя расчеты связывают эти погодные явления с повышением температуры на планете.

Поэтому исследователи советуют уделять больше внимания таким способам подачи, которые будут касаться личного опыта и переживаний человека.

Во-вторых, они напоминают, что человек — существо социальное. Например, люди больше доверяют информации о глобальном потеплении, если подчеркнуть, что подавляющее большинство ученых согласны в этом вопросе. Другой пример: когда люди знают, каково среднее потребление энергии среди их соседей, они склонны пользоваться электричеством примерно в таких же объемах. Так что если сообщество, в котором живет человек, одобряет экологичное поведение, он с большой вероятностью будет вести себя соответствующим образом.

В-третьих, люди склонны воспринимать риски, связанные с глобальным потеплением, как абстрактные, отдаленные во времени проблемы, которые, скорее всего, коснутся где-то там кого-то другого. Поэтому психологи рекомендуют говорить не только о глобальных рисках, таких, как повышение уровня моря или температуры в среднем, но и о локальных, тех, что будут происходить в конкретной местности, подчеркивая при этом, что процесс изменения климата происходит уже сейчас.

В-четвертых: обычно, пишут исследователи, борьбу с потеплением изображают как необходимость отказаться от каких-то благ сейчас (например, экономить электроэнергию) ради того, чтобы избежать еще больших неприятностей в будущем. Это плохой способ мотивировать людей — лучше стараться говорить не столько о потерях в будущем, сколько о выгодах от действий в настоящем.

Наконец, пятое их соображение: неверно полагать, что деньги — это хорошая мотивация (например, в случае экономии электроэнергии для экономии денег), а такие стимулы, как благополучие окружающих и сохранность окружающей среды, ничего для людей не значат. Чтобы изменить поведение людей, надо сочетать оба типа мотивации, апеллируя не только к насущной выгоде, но и к улучшению условий жизни человечества в целом.

Что показывают опросы

В Америке, по данным опросов Gallup, количество людей, уверенных в том, что климат меняется и причиной этому является деятельность человека, в последние годы растет. Однако в России результаты схожих опросов выглядят хуже: у нас количество таких людей, наоборот, падает. По данным фонда «Общественное мнение», в 2014 году меньше людей, чем в 2008-м, слышало о глобальном потеплении, верит в то, что оно действительно происходит, и считает, что оно отрицательно скажется на жизни людей. Так что у нас проблемы подачи и восприятия информации об изменениях климата по-прежнему остаются актуальными.