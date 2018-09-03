Что слушать в сентябре

Посмотрите на это все. На это название, на эту обложку в блэк-металлическом духе. На то, как за номером «Откровение успешного человека» сразу следует номер под названием «Омертвение». На припев все того же «Откровения», кстати: «Я так тупо флексил, что мне нужно пулю в мозг, е». Да, на новом альбоме золотого мальчика русскоязычного рэпа маска золотого мальчика трескается, а под ней приоткрываются бездны — не то чтобы мы не догадывались, что они там есть, но вряд ли кто-то рассчитывал, что сам Глеб Голубин так демонстративно раскроет их на следующей же пластинке. Откровение успешного человека оказалось в том, что, несмотря на весь успех, успешному человеку дико херово, — сюжет не самый неожиданный, но Pharaoh отыгрывает его довольно убедительно, мотается по шкале настроений от чернейшей апатии до убийственной ненависти, срывается на крик и вой, ищет катарсиса в панк-роковых риффах и блюзовых сэмплах. Да, плохому человеку плохо — давнишнее хип-хоповое клише, но на «Phuneral» Глеб вживается в него как в первый — вернее, уместнее было бы сказать «последний» — раз.
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