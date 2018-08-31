Cheese People. «Святая плеть»

Самарская диско-панк-группа Cheese People, впервые громко заявившая о себе 10 лет назад дебютным альбомом на лейбле «Снегири», возвращается после долгого молчания с новым альбомом «Розовый цвет» и новым звуком. Вокалистка Ольга Чубарова и продюсер Антон Залыгин теперь живут в Москве и сочиняют песни на русском языке, в которых стало заметно больше диско-компоненты. Впрочем, панковский дух никуда не делся, как заметно по первому видео «Святая плеть»:

— О группе Cheese People несколько лет ничего не было слышно. Где вы пропадали все это время? Чем были заняты?

— Да мы, собственно, никогда и не были группой, которая выпускает альбомы каждый год, всегда были достаточно большие перерывы. Причин масса — это и длительные гастроли, сопровождающиеся такими же длительными выходами из них, и болезненные кадровые перестановки. С 2012-го мы активно ездили с альбомом «Mediocre Ape», плотно гастролировали вплоть до 2015-го. В 2015-м, кстати, мы записали сингл «Sacrifice», тогда же начали делать наметки на новый альбом, но в 2016-м случилось несчастье — погиб наш клавишник и второй композитор Миша Шимаров. Прошло время, мы приняли решение двигаться дальше, расстались с прежним составом и остались вдвоем.

— Группа Cheese People образца 2018 года — это...

— Работаем вдвоем: Антон пишет музыку, Оля пишет всю вокальную часть, тексты. Мы полностью переиграли концепт. Теперь это электронная танцевальная музыка и совершенно другая манера вокала. Также очень радует возможность исполнять песни на родном языке! Теперь можно выразить все задумки и быть уверенными, что их поймут. В сочетании с понятными историями музыка обретает новое измерение! С новым альбомом мы также меняем место дислокации: теперь это Москва. Оставшись вдвоем, мы больше не привязаны к большим репетициям и другим музыкантам и можем быть мобильнее. Самое главное для нас сейчас — это донести наше настроение до слушателя.

— Каким будет новый альбом?

— Мы сделали очень танцевальный альбом, над текстами которого при желании можно поразмышлять. Наверное, он более взрослый. Мы старались его продумать до мелочей. Нашу задумку великолепно обрамил плотным драйвовым мастерингом Сергей Любинский с киевской студии Revet Sound. Он привел альбом к единому звучанию, единому смыслу.

— Клип на «Святую плеть» напоминает видео группы E-Rotic из 90-х — это намеренно или так просто совпало?

— Честно говоря, получилось так не специально, но результат нас очень обрадовал! Нам он напоминает клип Кайли Миноуг «Confide in Me».

— А что вы, кстати, думаете про 90-е? Как к ним относитесь?

— 90-е — время нашего детства. Это было самое стремительное десятилетие из всех, что мы застали. Все менялось каждый год. Мода, музыка, тенденции. Люди как будто выбрались из зимней спячки и в масштабе десятилетия стали наверстывать упущенные 50 лет. Это было и классно, и странно. До сих пор ощущения такие, будто росли мы не в Самаре, а в Нью-Йорке, потому что все вокруг было про Америку, об Америке. По «Черепашкам-ниндзя» мы знали карту Нью-Йорка лучше, чем родной город.

— Вас все еще преследует слава создателей песни «Арам-зам-зам»? И — вопрос в стиле Дудя — сколько вы на ней заработали?

— Ну, «Арам-зам-зам» не мы создали. Мы создали рекламный джингл на основе этой песни. Это народная немецкая песня. Заработали мы на ней 1000 р. За столько Оля продала право использовать свой голос «Дискотеке Аварии». Так что лучше переадресуйте последний вопрос к ним.





Альбом Cheese People «Розовый цвет» выходит 7 сентября.

Презентации альбом пройдут 29 сентября в Powerhouse (Москва) и 30 сентября в Union Bar (Санкт-Петербург).