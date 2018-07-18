Yo5. «Однажды мир прогнется под нас»

Джазовый квинтет Андрея Макаревича Yo5 выпускает свой дебютный альбом, который так и будет называться «Yo5». Это проект, состоящий из Андрея Макаревича (гитара, вокал), Евгения Борца (клавишные), Сергея Хутаса (бас), Давида Ткебучавы (барабаны) и Тимура Некрасова (духовые). Группа играет песни из репертуара «Машины времени» и сольных дисков Андрея Макаревича в джазовых обработках. Сразу после создания квинтета три года назад музыканты поехали в тур по Скандинавии — и с тех пор гастролировали в Западной Европе, США, Израиле, Украине, Грузии, Белоруссии... В пластинку, записанную за один день на тон-студии «Мосфильм» со звукорежиссером Андреем Левиным, вошли девять песен: «Эпоха большой нелюбви», «Я рисую тебя», «Она идет по жизни, смеясь», «Паузы», «Старый корабль», «Перекресток», «Картонные крылья любви», «Пора в обратный путь» и «Однажды мир прогнется под нас», которую вы можете послушать прямо сейчас:

По словам Андрея Макаревича, мосфильмовская студия была выбрана из-за рояля — он там лучший в Москве. Мастеринг альбома для винила делается сейчас на Abbey Road. Пластинка Yo5 выйдет ограниченным тиражом — всего 500 штук, а будет ли CD-тираж — пока неизвестно. Зато в интернете альбом можно будет бесплатно послушать и даже скачать.

Yo5

Спустя три года после создания команды Yo5 мы наконец записали альбом. Писали на очень хорошей студии. И вот что мы решили: мы дарим этот альбом вам. Его можно скачать бесплатно или прослушать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», на YouTube и других ресурсах. Если у кого-то возникнет желание помочь нам возместить расходы на запись — добро пожаловать на страницу проекта на Planeta.ru. Каждая копейка, полученная сверх потраченного, будет передана в фонд «Созидание» (адресная помощь детям с тяжелыми заболеваниями). Надеемся, вы нам верите. Мы вам верим.

Спасибо.

А. Макаревич, Е. Борец, Т. Некрасов, С. Хутас, Д. Ткебучава





Ближайший концерт Yo5 пройдет в пятницу, 27 июля, в 20:00 на площадке под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде».