Ночь, полная огня

На минувшей неделе в Екатеринбурге прошел четвертый по счету фестиваль Ural Music Night — массовый музыкальный праздник, на который съехались 2500 музыкантов из 26 стран. Корреспондент COLTA.RU побывал на фестивале и убедился, что этот опыт стоит перенести и в другие крупные города России.

Звуки музыки слышны уже у здания аэропорта «Кольцово», где выступает ретрогруппа ВИА «Татьяна». На один вечер весь центр столицы Урала превращается в фестивальную площадку, на которой в этом году расположилось более 100 сцен; некоторые из них интригуют названиями вроде «Квартирник Атомстройкомплекса» или «Музыка закрытых окон». Жанровый диапазон впечатляет: от арий из опер, которые исполняются прямо с балкона оперного театра, до хип-хопа, которому посвящена сцена под названием «Терка», где хедлайнером стал Noize MC.

Проводить Ural Music Night придумал Евгений Горенбург — активный участник Свердловского рок-клуба, лидер группы «Топ», президент спортивного клуба «Динамо — хоккей на траве» и организатор фестиваля «Старый Новый рок», который проходит в Екатеринбурге в январе. С 2015 года аудитория Ural Music Night увеличилась с 70 000 до 200 000 человек. Кроме спонсорских денег значительную часть из бюджета в 42 миллиона рублей покрыл президентский грант в 10 миллионов. Вход на все площадки Ural Music Night принципиально бесплатный — впрочем, и 95% музыкантов не получают гонораров за свои выступления.

Среди участников фестиваля нет певицы Монеточки — самого громкого музыкального экспорта из Екатеринбурга последнего времени. Она вместе со своей подругой Гречкой в эти дни снимается в новом клипе в Санкт-Петербурге. Зато в программе есть множество этнических уральских коллективов, группа «Сансара» с вокалистом Сашей Гагариным и екатеринбургский гитарист Андрей Карлышев (Karlsheff), играющий на редком десятиструнном инструменте — стике Чепмена с помощью техники тэппинга. География происхождения участников простирается от России до Японии, откуда почти за 9000 километров прилетел исполнитель на флейте сякухати Кидзан Дайёси.

Magical Marginals © Александр Осипов

На берегу городского пруда нас встречает лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, недавно издавший авторский путеводитель по столице Урала «Екатеринбург в оранжевом настроении». Во время экскурсии он рассказывает, как мальчишкой искал гильзы в доме Ипатьева, где были расстреляны Николай II и его семья, о войне «центровых» и «уралмашевских» (двух мощнейших группировок города), которые делили город в начале девяностых, и о том, как горожанам удалось отстоять фонтан «Каменный цветок» на площади Труда, на месте которого намеревались восстановить храм Святой Екатерины. У здания Ельцин-центра речь заходит о том, каким первый президент России остался в памяти екатеринбуржцев. «Одни относятся к нему хорошо, другие считают, что он все развалил, — говорит Шахрин, — я всегда выступаю в его защиту, потому что он дал нам то, что мы требовали на митингах в конце 1980-х, — свободу. А дальше мы распорядились ей так, как распорядились: появились банды, олигархи с карманными СМИ, которые стали подкупать избирателей за килограмм гречки и расставлять во власти своих людей, и так далее. Так что уж если выдвигать против него какие-то обвинения, часть вины нужно взять на себя».

Вечером у Ельцин-центра с большим успехом выступают две лучшие русские рок-группы последних лет. Первая — петрозаводский квинтет «Громыка» с брежневскими бровями, галопирующим «психоделическим твистом» и суперхитами «Говорил я вам», «Метание копьем» и «Тестостерон». Вторая — «ГШ» Кати Шилоносовой и Евгения Горбунова, убедительно демонстрирующая, что было бы, если бы Жанна Агузарова увлекалась не бит-музыкой 1960-х, а нью-йоркским ноу-вейвом 1980-х.

Но, пожалуй, самым ярким открытием стала для корреспондента COLTA.RU немецко-датско-норвежская группа Heilung, выступившая в Театре драмы. В этом году она получила приз журнала Metal Hammer в номинации «Лучшая андеграундная группа» — хотя к металлу ее музыка имеет крайне опосредованное отношение. Ее концерт представляет собой пусть и театрализованное, но крайне впечатляющее шаманское действо: с воссозданными рамочными барабанами и бронзовыми кольцами времен викингов, реконструированными мечами и щитами, с которыми участники группы появляются на сцене, текстами древних рун и другими артефактами дохристианских времен. Слово Heilung в переводе означает «исцеление» — и после финального трансового номера, во время которого на ноги встает весь зал, действительно чувствуешь себя обновленным.

Как и на любом крупном фестивале, чтобы услышать любимого исполнителя, здесь лучше занимать места заранее. Концерт Эмира Кустурицы и его The No Smoking Orchestra на площадке у Главпочтамта собирает 15 000 человек, ради которых перекрывают проезжую часть. Сам режиссер, напоминающий то ли гусара, то ли казацкого атамана, много общается с аудиторией и чуть ли не каждую песню заканчивает темой из «Розовой пантеры» — к чему бы это? Внушительное количество людей собирается и вокруг сцены «Плотинка», где выступает автор суперхита «Розовое вино» Feduk, — сам концерт на фоне столь массового ажиотажа выглядит довольно блекло. Космополитичные Therr Maitz в очередной раз оправдывают статус одной из самых профессиональных инди-групп страны — и пусть их выступление не дарит никаких сюрпризов, но словно бы держит аудиторию в большом кулаке. Праздник традиционно завершается хоровым исполнением песни «Луч солнца золотого» из мультфильма «Бременские музыканты»: под звуки камерного оркестра B-A-C-H над столицей Урала восходит солнце — удивительный момент, который становится наградой для самых стойких.