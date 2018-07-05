Ночь, полная огня
Эмир Кустурица, экскурсовод из «Чайфа» и рокеры-викинги: как в Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль Ural Music Night
На минувшей неделе в Екатеринбурге прошел четвертый по счету фестиваль Ural Music Night — массовый музыкальный праздник, на который съехались 2500 музыкантов из 26 стран. Корреспондент COLTA.RU побывал на фестивале и убедился, что этот опыт стоит перенести и в другие крупные города России.
Звуки музыки слышны уже у здания аэропорта «Кольцово», где выступает ретрогруппа ВИА «Татьяна». На один вечер весь центр столицы Урала превращается в фестивальную площадку, на которой в этом году расположилось более 100 сцен; некоторые из них интригуют названиями вроде «Квартирник Атомстройкомплекса» или «Музыка закрытых окон». Жанровый диапазон впечатляет: от арий из опер, которые исполняются прямо с балкона оперного театра, до хип-хопа, которому посвящена сцена под названием «Терка», где хедлайнером стал Noize MC.
Проводить Ural Music Night придумал Евгений Горенбург — активный участник Свердловского рок-клуба, лидер группы «Топ», президент спортивного клуба «Динамо — хоккей на траве» и организатор фестиваля «Старый Новый рок», который проходит в Екатеринбурге в январе. С 2015 года аудитория Ural Music Night увеличилась с 70 000 до 200 000 человек. Кроме спонсорских денег значительную часть из бюджета в 42 миллиона рублей покрыл президентский грант в 10 миллионов. Вход на все площадки Ural Music Night принципиально бесплатный — впрочем, и 95% музыкантов не получают гонораров за свои выступления.
Среди участников фестиваля нет певицы Монеточки — самого громкого музыкального экспорта из Екатеринбурга последнего времени. Она вместе со своей подругой Гречкой в эти дни снимается в новом клипе в Санкт-Петербурге. Зато в программе есть множество этнических уральских коллективов, группа «Сансара» с вокалистом Сашей Гагариным и екатеринбургский гитарист Андрей Карлышев (Karlsheff), играющий на редком десятиструнном инструменте — стике Чепмена с помощью техники тэппинга. География происхождения участников простирается от России до Японии, откуда почти за 9000 километров прилетел исполнитель на флейте сякухати Кидзан Дайёси.
На берегу городского пруда нас встречает лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, недавно издавший авторский путеводитель по столице Урала «Екатеринбург в оранжевом настроении». Во время экскурсии он рассказывает, как мальчишкой искал гильзы в доме Ипатьева, где были расстреляны Николай II и его семья, о войне «центровых» и «уралмашевских» (двух мощнейших группировок города), которые делили город в начале девяностых, и о том, как горожанам удалось отстоять фонтан «Каменный цветок» на площади Труда, на месте которого намеревались восстановить храм Святой Екатерины. У здания Ельцин-центра речь заходит о том, каким первый президент России остался в памяти екатеринбуржцев. «Одни относятся к нему хорошо, другие считают, что он все развалил, — говорит Шахрин, — я всегда выступаю в его защиту, потому что он дал нам то, что мы требовали на митингах в конце 1980-х, — свободу. А дальше мы распорядились ей так, как распорядились: появились банды, олигархи с карманными СМИ, которые стали подкупать избирателей за килограмм гречки и расставлять во власти своих людей, и так далее. Так что уж если выдвигать против него какие-то обвинения, часть вины нужно взять на себя».
Вечером у Ельцин-центра с большим успехом выступают две лучшие русские рок-группы последних лет. Первая — петрозаводский квинтет «Громыка» с брежневскими бровями, галопирующим «психоделическим твистом» и суперхитами «Говорил я вам», «Метание копьем» и «Тестостерон». Вторая — «ГШ» Кати Шилоносовой и Евгения Горбунова, убедительно демонстрирующая, что было бы, если бы Жанна Агузарова увлекалась не бит-музыкой 1960-х, а нью-йоркским ноу-вейвом 1980-х.
Но, пожалуй, самым ярким открытием стала для корреспондента COLTA.RU немецко-датско-норвежская группа Heilung, выступившая в Театре драмы. В этом году она получила приз журнала Metal Hammer в номинации «Лучшая андеграундная группа» — хотя к металлу ее музыка имеет крайне опосредованное отношение. Ее концерт представляет собой пусть и театрализованное, но крайне впечатляющее шаманское действо: с воссозданными рамочными барабанами и бронзовыми кольцами времен викингов, реконструированными мечами и щитами, с которыми участники группы появляются на сцене, текстами древних рун и другими артефактами дохристианских времен. Слово Heilung в переводе означает «исцеление» — и после финального трансового номера, во время которого на ноги встает весь зал, действительно чувствуешь себя обновленным.
Как и на любом крупном фестивале, чтобы услышать любимого исполнителя, здесь лучше занимать места заранее. Концерт Эмира Кустурицы и его The No Smoking Orchestra на площадке у Главпочтамта собирает 15 000 человек, ради которых перекрывают проезжую часть. Сам режиссер, напоминающий то ли гусара, то ли казацкого атамана, много общается с аудиторией и чуть ли не каждую песню заканчивает темой из «Розовой пантеры» — к чему бы это? Внушительное количество людей собирается и вокруг сцены «Плотинка», где выступает автор суперхита «Розовое вино» Feduk, — сам концерт на фоне столь массового ажиотажа выглядит довольно блекло. Космополитичные Therr Maitz в очередной раз оправдывают статус одной из самых профессиональных инди-групп страны — и пусть их выступление не дарит никаких сюрпризов, но словно бы держит аудиторию в большом кулаке. Праздник традиционно завершается хоровым исполнением песни «Луч солнца золотого» из мультфильма «Бременские музыканты»: под звуки камерного оркестра B-A-C-H над столицей Урала восходит солнце — удивительный момент, который становится наградой для самых стойких.Понравился материал?помоги сайту!
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