Евгений Федоров: «Хочу вот так же взять и озвереть»

27 апреля в московском клубе RED состоится презентация нового альбома Tequilajazzz «НЕБЫЛО» — первого «киберакустического» в долгой истории знаменитых питерских альтернативщиков и самого умиротворенного за всю их славную карьеру. Денис Бояринов списался с лидером группы Евгением Федоровым, чтобы узнать, откуда взялись покой и нега.

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— Альбом «НЕБЫЛО» называют «первым акустическим» и «тишайшим». Но это же не совсем так — там бас и барабаны качают, и звучность ого-го какая. Наверное, стоило бы придумать к нему какое-то иное определение. Вот есть такое странное слово «киберакустический» — кто его придумал? Как бы вы описали звук «НЕБЫЛО»?

— Слово «киберакустика» мы позаимствовали у группы «Психея» — у них была программа наподобие, с частичной компьютерной аранжировкой, но все же и с акустическими гитарами.

У нас тоже звучит все акустическое, и гитары, и басы, без жужжалок, перегрузов и прочих примет стиля «рок». Барабаны качают, да, но не так, как в электрической программе, конечно. Плюс всякие этнические инструменты — ну и я не отказал себе в удовольствии использовать все мои даже самые странные синтезаторы. Вот и набрали звуковую гамму.

— По какому принципу выбирали песни для новых интерпретаций? И есть ли там какой-то принцип? Это песни Tequilajazzz, которые, на ваш взгляд, недооценены? Или ваше отношение к ним со временем поменялось?

— Мы просто развлекались во время репетиций — или, скорее, после и до. Пробовали играть эти песни в не самых привычных аранжировках. В силу гармонических и мелодических свойств в «НЕБЫЛО» попало больше песен с последних двух альбомов — там просто было что сказать еще. Многое мы с сожалением оставили за бортом.

— Почему в «НЕБЫЛО» не вошли песни с ранних альбомов Tequilajazzz (не считая «Бай-бай-бай»)? Они вам не близки сейчас? Им не идут эти «спокойные», отстраненные аранжировки?

— Там, безусловно, есть определенное «сопротивление материала», хотя мы и с ними развлекались — некоторые планируем играть на концертах: в переделанном виде они больше смахивают на мегаироничную самопародию, чем на ремейк, поэтому им место на живых и отвязных концертах где-нибудь в финале, для смеха.

— Песню «Кроме звезд» вы уже записывали в «тихой» версии, фортепианно-психоделической, — на альбоме «150 миллиардов шагов». Это ваша любимая песня из репертуара Tequilajazzz?

— Она просто очень подошла сюда, ну и мы переделали ее все же. Барабаны добавили как минимум.

— Вы же показывали БГ новую версию «Лебединой стали» — что он вам ответил? Как вам понравился его последний альбом?

— Показывали — он одобрил и благословил. Последний альбом его прекрасен. Я очень хочу вот так же взять наконец уже и озвереть. Это следующий этап.

— Создается ощущение, что «НЕБЫЛО» — альбом чисто музыкантский. За ним стоит желание получить удовольствие от игры на инструментах, от студийных экспериментов. Это так?

— Мы даже причесали или выбросили большое количество экспериментов, чтобы уж всех-то «немузыкантов» не пугать. В немалой степени экспериментом была уже сама попытка поиграть что-то почти фолковое. Мы изрядно расширили гамму наших умений, именно работая над этим альбомом. Уверен, что это пригодится. Гармонически и динамически мы точно окрепли.

— Умиротворенное настроение альбома «НЕБЫЛО», покой и нега, этакое парение в стратосфере — это адекватное отражение вашего нынешнего психологического состояния или, напротив, сеанс аутотренинга, чтобы в этом состоянии оказаться?

— Все самые радостные наши песни (со всеми группами) записываются или сочиняются примерно из положения «на дне». Правда, придумывалось все это в противоположной точке. Но период записи был очень непростой. На каком-нибудь третьем уровне это, может быть, прочитается. Мы, конечно, совсем не такие успокоенные, позитивные и буржуазные.

— Единственная новая песня на альбоме «Небесная печь» стоит последней — как эпилог или постскриптум. Но ведь новые песни у Tequilajazzz пишутся, их больше — почему вы их не записываете? Когда придет их время?

— Ну вот скоро и придет. Мы решили сначала записать этот альбом — как часть программы, которую мы играем время от времени в последние два года и, очевидно, скоро перестанем. Так что пусть хоть это от нее останется.

— Что сейчас происходит с другими вашими проектами — Zorge и Optimystica Orchestra?

— Zorge в замороженном состоянии, оно началось не так давно, прямо в тот момент, когда мы с барабанщиком практически досочинили новый альбом. В мае мы к нему возвращаемся. Что касается Optimystica, мы довольно часто выступаем, и я чувствую острую необходимость записать что-нибудь свежее — очень надеюсь, что на предстоящем путешествии на «Крузенштерне» у меня будет время, чтобы уединяться в каюте и фиксировать впечатления под гитару

— Что занимает вас сейчас помимо музыки? Судя по Фейсбуку, вы увлеклись хождением на кораблях. Расскажите — куда, как и зачем поплывете?

— Лучше гор, конечно, нет ничего, разве что океан. Получил приглашение от ребят, которые занимаются походами на парусниках, и вот идем в небольшой поход из Гданьска в Гамбург — прямо на следующий день после презентации «НЕБЫЛО». И похоже, что она продолжится на «Крузенштерне».