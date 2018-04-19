«Порез на собаке». «Променадная»

«Порез на собаке» — необычный музыкальный проект Александра Ситникова, одного из создателей «4 позиций Бруно» и «Птицу емъ» — наиболее оригинальных андеграундных электронных групп Урала (да и, возможно, всей России). Проект выпустил уже два альбома фантасмагорических историй, которые связываются в масштабный спектакль, а на этот раз представляет еще одну историю из своей параллельной вселенной — клип «Променадная»:

— Почему ты стал делать проект «Порез на собаке»? Как он связан с «4 позициями Бруно» — или не связан совсем?

Александр Ситников: В 2015 году мы с Олей задумали делать кукольное кино, очень длинное и большое. Кино приключенческое, поэтому к нему мы написали и записали несколько песен, отражающих суть персонажей и всякие сюжетные перипетии. Но мы никогда не занимались ни съемками, ни монтажом, поэтому многие вещи пришлось осваивать по ходу, а многие задумки оказалось просто невозможно реализовать самим, не прибегая к помощи посторонних людей. Так появилось несколько бесхозных песен. А параллельно мы с Антоном дописали «позовский» альбом «Ненужный опыт» и решили, что у «Позиций» больше не будет песен. И тогда мы с Олей решили, что песни теперь будут у «Пореза». А так как «Порез» — более приключенческий и сказочный, то и песни тоже приключенческие. То есть это всегда было в песнях у меня, но тут за песней часто скрываются персонаж и его история и нет никаких ограничений. Плюс Оля — отличный соавтор и подельник в том, что касается персонажей и их приключений, так что иногда по сюжетам мы позволяем себе то, чего не было ни в «Позициях», ни в «Птице».

— Откуда взялся миф, что «порез на собаке» — это некая подростковая криминальная игра на Урале? Или это не миф?

Ситников: Это игра, довольно суровая. Если не вдаваться в подробности, там все вертится вокруг выражения «заживет как на собаке». Возможно, эта игра была придумана старшаками во дворе дома, где я жил ребенком. Возможно, за пределами нескольких дворов ее никто и не знал. Скорее всего, она не прижилась и сгинула. Могла бы стать классикой дворовой, но, видать, слишком она нехорошая, нездоровая даже.

— Для меня «Порез на собаке» — проект хонтологический. Всплывают воспоминания о пионерлагерных страшилках, советских радиопостановках и т.д. А как для тебя?

Ситников: Меня всегда тянуло делать истории, сюжеты придумывать. А так как достоверность и реалистичность — не мои сильные стороны, то все как-то перегружаешь, преувеличиваешь, и получается как раз что-то театральное или мультяшное немного. При этом я не разбираюсь в театре. Зато Оля ходит и вообще шарит за всякие театральные тонкости. Ну и она вообще художник-бутафор, потому она и кукол делает — и по своим эскизам, и по моим, и по общим нашим. И какие-то приемы театральные мы используем, может, немного их под себя меняя. Но этого никто не видел еще, так как это все в процессе пока.

© Порез на Собаке

— Кто делал клип «Променадная»? Ты как-то говорил о намерениях превратить «Порез» в полностью мультимедийный проект — с песнями-клипами и концертом-спектаклем. «Променадная» — часть реализации этого плана?

Ситников: Клип «Променадная» делали мы с Олей, и еще в съемках немного помогал диджей Дьявол. Никаких сторонних людей. Насчет больших фильмов-спектаклей — пока все в процессе, я не хочу больше загадывать, потому что наболтаешь о планах, а потом все переменится, идея мутирует — большое кино превратится в две песни, например. То есть весь большой сюжет возьмет и поместится в историях двух персонажей, двух каких-нибудь отвязных существ. И все. Поэтому нельзя сказать наверняка, когда появится первый большой киноспектакль. Но их очень интересно делать, плюс из них появляются песни и персонажи, которых все больше, и оно все разрастается и разрастается, все друг с другом там повязаны, все начинает как-то само развиваться, и по большому счету нам уже не очень важно, будет это опубликовано или нет. Но, думаю, оно будет оформляться во что-то, что можно показать как полноценную историю, не вникая при этом в кучу пояснений и ответвлений. А пока вот: песни и клипы иногда.

— У «Пореза» два альбома, когда ждать третьего? Когда концерты? Какие новости у «4 позиций Бруно»?

Ситников: Думаю, третий альбом будет в этом году, осенью или зимой. Концерты будут скоро: 24 мая — в Питере, 25 мая — в Москве, 26 мая — в Нижнем Новгороде. У «Позиций» новостей нет; полгода назад вышел альбом «Застольный-Юбилейный» — это последняя важная новость. Планы есть, но о них говорить не хочется, опять же чтобы не пробалаболиться.